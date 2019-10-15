В Петербурге представят выставку Хельмута Кизеветтера

16 октября в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств откроется выставка немецкого художника Хельмута Кизеветтера.

Не было бы преувеличением назвать Хельмута Кизеветтера просвещенным алхимиком, уверенным в том, что свет может возникнуть как эквивалент золоту.

Хельмут Кизеветтер - немецкий художник, получивший признание благодаря таланту творить не только в графике, живописи и фотографии, но и в сфере перфоманса, инсталляции и видеоискусства.

Задействуя зрительный и тактильный каналы, Хельмут Кизеветтер стремится глубоко затронуть чувства зрителя. Работы немецкого художника многомерны. Благодаря краскам Tipp-Ex с резиновым компонентом, художнику удается создавать уникальные объемные произведения из цветных капель. По его словам, объемность картин можно почувствовать даже на расстоянии.

Это не первая выставка работ Хельмута Кизеветтера в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, картины художника стали ярче и динамичнее. Большое влияние оказал теплый солнечный климат Канарских островов, где сейчас проживает художник.

В качестве полотна для своих произведений Хельмут Кизеветтер использует не только бумагу. Зрителю будут представлены произведения, созданные на кошенили и цельном золотом полотне весом в 24 карата. Особенностью выставки станет отсутствие названий работ. Зритель сможет поразмышлять над картиной и додумать ее сюжет.