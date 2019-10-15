В глубине Псковщины на берегу реки Желча есть деревушка Низовицы - всего несколько десятков домов. Во дворе одного из них живут десятки аистов. Здесь орнитолог Марина Сиденко создала "Дом белого аиста" - единственный в стране центр реабилитации этих прекрасных птиц.

Сейчас аистов Марине Сиденко привозят не только со всей Псковщины, но и из Ленинградской, Смоленской, Тверской областей. Фото: Из архива Марины Сиденко

Все началось с аиста Варюши - будучи птенцом она выпала из гнезда и попала к Марине. Ставшая совсем ручной птица прожила в семье 11 лет. А потом случилась беда - однажды ночью ее загрызла пробравшаяся в вольер лиса.

- Для меня это была жуткая трагедия, - говорит Марина. - Потом пришло озарение: я не могу воскресить своего аиста, но могу помочь другим. Написала проект "Построим дом для аистов" и разместила его на краудфандинговой платформе - там нам удалось собрать 340 тысяч рублей. Впрочем, важны не столько деньги, сколько то, что начинание получило известность.

Проект оказался весьма востребованным. Сейчас аистов в Низовицы привозят не только со всей Псковщины, но и из Ленинградской, Смоленской, Тверской областей. Среди них - выпавшие из гнезд пушистые малыши, аистята, получившие травму, когда учились летать, взрослые раненые птицы. В природе все они неизбежно стали бы добычей хищников или просто умерли бы от голода.

Для подросших аистят во дворе построили гнездовые платформы, с которых они вначале делают тренировочные полеты, а встав на крыло, вместе с дикими соплеменниками улетают в теплые края.

В этом году со двора Марины на юг отправились 17 аистов - 12 молодых и пять взрослых

- Четвертого августа началась миграция, и это было совершенно фантастическое зрелище, - с удовольствием вспоминает Марина. - Огромная стая - больше 20 диких аистов - кружила в поднебесье, выписывая пируэты над нашим домом. Пятеро из них приземлились на крышу и две недели жили у нас. Я уже боялась, что они раздумают лететь в Африку и останутся здесь на всем готовом. Но нет - погостили и улетели, прихватив с собой наших.

В этом году со двора Марины на юг отправились 17 аистов - 12 молодых и пять взрослых. Около 40 остались зимовать.

"Дом белого аиста" живет на пожертвования, которых хватает впритык. Содержание стаи аистов - дело накладное. На кормление одной птицы (это в основном куриные субпродукты и мелкая рыба) уходит от 500 до 1000 рублей в месяц. А еще Марина строит для своих питомцев "зимнюю резиденцию". Переносить холода на улице аисты не могут, а в зимнем вольере стремительно увеличивающейся стае уже тесно.

- В идеальном варианте я хотела бы видеть сеть аистиных центров по стране, - мечтает Марина. - В России гнездится около 10 тысяч пар аистов, Псковская область по их количеству находится на втором месте после Калининградской. И нашего единственного центра, конечно, недостаточно. Подобные проекты надо развивать. В наше больное время они очень нужны... и птицам, и людям.