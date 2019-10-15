Новости

В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 20:51
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 20:50
Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе 20:42
Рэпер Баста сообщил подробности о покупке клуба СКА Ростов 20:33
Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX 20:27
УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии 20:15
В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции 20:01
Путин получил черный пояс в ОАЭ 19:56
За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать 19:38
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто 19:33
Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu 19:32
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Великом Новгороде реконструируют здание драмтеатра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Марина и ее птицы

В псковской деревне работает единственный в России центр реабилитации аистов
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Псковская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
В глубине Псковщины на берегу реки Желча есть деревушка Низовицы - всего несколько десятков домов. Во дворе одного из них живут десятки аистов. Здесь орнитолог Марина Сиденко создала "Дом белого аиста" - единственный в стране центр реабилитации этих прекрасных птиц.
Сейчас аистов Марине Сиденко привозят не только со всей Псковщины, но и из Ленинградской, Смоленской, Тверской областей. Фото: Из архива Марины Сиденко

Все началось с аиста Варюши - будучи птенцом она выпала из гнезда и попала к Марине. Ставшая совсем ручной птица прожила в семье 11 лет. А потом случилась беда - однажды ночью ее загрызла пробравшаяся в вольер лиса.

- Для меня это была жуткая трагедия, - говорит Марина. - Потом пришло озарение: я не могу воскресить своего аиста, но могу помочь другим. Написала проект "Построим дом для аистов" и разместила его на краудфандинговой платформе - там нам удалось собрать 340 тысяч рублей. Впрочем, важны не столько деньги, сколько то, что начинание получило известность.

Проект оказался весьма востребованным. Сейчас аистов в Низовицы привозят не только со всей Псковщины, но и из Ленинградской, Смоленской, Тверской областей. Среди них - выпавшие из гнезд пушистые малыши, аистята, получившие травму, когда учились летать, взрослые раненые птицы. В природе все они неизбежно стали бы добычей хищников или просто умерли бы от голода.

Для подросших аистят во дворе построили гнездовые платформы, с которых они вначале делают тренировочные полеты, а встав на крыло, вместе с дикими соплеменниками улетают в теплые края.

В этом году со двора Марины на юг отправились 17 аистов - 12 молодых и пять взрослых

- Четвертого августа началась миграция, и это было совершенно фантастическое зрелище, - с удовольствием вспоминает Марина. - Огромная стая - больше 20 диких аистов - кружила в поднебесье, выписывая пируэты над нашим домом. Пятеро из них приземлились на крышу и две недели жили у нас. Я уже боялась, что они раздумают лететь в Африку и останутся здесь на всем готовом. Но нет - погостили и улетели, прихватив с собой наших.

Фото: istock
Проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными внесли в ГД

В этом году со двора Марины на юг отправились 17 аистов - 12 молодых и пять взрослых. Около 40 остались зимовать.

"Дом белого аиста" живет на пожертвования, которых хватает впритык. Содержание стаи аистов - дело накладное. На кормление одной птицы (это в основном куриные субпродукты и мелкая рыба) уходит от 500 до 1000 рублей в месяц. А еще Марина строит для своих питомцев "зимнюю резиденцию". Переносить холода на улице аисты не могут, а в зимнем вольере стремительно увеличивающейся стае уже тесно.

- В идеальном варианте я хотела бы видеть сеть аистиных центров по стране, - мечтает Марина. - В России гнездится около 10 тысяч пар аистов, Псковская область по их количеству находится на втором месте после Калининградской. И нашего единственного центра, конечно, недостаточно. Подобные проекты надо развивать. В наше больное время они очень нужны... и птицам, и людям.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей