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15.10.2019 20:51
Проект: В регионах

Расширить географию

В СПбГАСУ появятся образовательные программы на английском языке
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В ближайшие два года Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет откроет ряд магистерских программ на английском языке. Это позволит расширить географию стран, где работают и продвигают традиции петербургской архитектуры выпускники ГАСУ, хотя студентов из-за рубежа в этом вузе обучают практически с момента основания.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

- Сейчас в нашем университете учится около 13 тысяч студентов, примерно десятая часть - иностранцы, - рассказала корреспонденту "РГ" проректор СПбГАСУ по внешним связям Ирина Луговская. - География - 60 стран мира, со всех континентов, кроме Австралии. Есть представители таких экзотических для России стран, как Кот-д'Ивуар, Тринидад и Тобаго.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Больше всего, конечно, выходцев из стран СНГ. Тем более что законодательство РФ дает возможность иностранным гражданам, имевшим историческое отношение к СССР, поступать в российские вузы на бюджетные места. Как правило, у таких студентов нет особых проблем с русским языком в процессе обучения. А вот для абитуриентов из стран дальнего зарубежья в университете создано Подготовительное отделение, где на протяжении 10 месяцев они изучают русский язык и общеобразовательные дисциплины средней школы, а для лиц, поступающих на архитектурные направления подготовки, дополнительно организуются занятия по рисунку.

- Ежегодно эти курсы оканчивают и сдают выпускные экзамены примерно 55 человек, - говорит декан по работе с иностранными учащимися Юлия Иванова. - Они начинают работу с 1 октября, сейчас у нас 35 человек уже приступили к обучению. Но новые слушатели приезжают каждый день, и формирование групп еще не закончено.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Первые полгода абитуриенты учат только русский язык. Кстати, кафедра русского языка существует в ГАСУ с 1946 года, ее преподаватели используют лучшие методики, накопленные в преподавании русского языка как иностранного. Во втором семестре в программу подготовительных курсов добавляются школьные предметы, преподавание которых ведется также на русском. Во-первых, так будущие студенты усваивают терминологию, а во-вторых, готовятся к сдаче вступительных экзаменов в вуз. Сертификата о результатах ЕГЭ у них нет, но процесс поступления проходит на общих основаниях - результат собеседований по трем профильным предметам оценивается в баллах.

На Подготовительном отделении, кстати, можно остаться на второй год - и это не наказание, а возможность лучше подготовиться к обучению по выбранной специальности. В вузе признаются, что наибольшие сложности с освоением русского языка - у китайских студентов, хотя именно у них образовательные программы ГАСУ вызывают очень большой интерес. Поэтому для такой категории обучающихся разработана программа, рассчитанная на полтора года обучения с февраля текущего года по июнь следующего.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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Что касается обучения на английском языке, то организация этого процесса начнется в ближайшее время. По словам Ирины Луговской, сначала методика будет отработана на магистерских программах - они более короткие по времени и, следовательно, меньше по объему. Кроме того, планируется создание отдельных учебных модулей в рамках программ бакалавриата и специалитета. Разработать и вести их предложат преподавателям, которые владеют английским языком. А пока иностранные студенты могут принимать участие в Летних школах ГАСУ, рабочий язык которых - английский. Ежегодно за три летних месяца проводится пять - шесть таких обучающих циклов. Например, в 2018 году одной из тем российско-американской летней школы стали архитектурно-планировочные и экономические обоснования реконструкции промышленных территорий в Санкт-Петербурге, обучение провели в рамках договора о сотрудничестве между СПбГАСУ и

Мэрилендским университетом в Колледж Парк. Ежегодно участие в летних школах принимают студенты из Китая, Индии, США, Польши, Болгарии, и интерес к программам столь велик, что мест хватает не всем желающим.

Кстати

В СПбГАСУ налажен активный научный обмен с иностранными вузами, действует программа академической мобильности, которая дает возможность стажировки за рубежом студентам и преподавателям. По словам Ирины Луговской, сложились традиционные предпочтения по выбору стран для стажировки. Например, представители архитектурных направлений тяготеют к Италии, откуда родом многие традиции петербургской архитектуры, а строительных - к Германии, где эта отрасль развивается наиболее прогрессивно.

 

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе
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