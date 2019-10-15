Галина Пивоварова, сертифицированный аналитик Российской гильдии риелторов, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Коммерция и логистика" РИНХа рассказала о социальном факторе жилья на первичном рынке недвижимости в Ростове-на-Дону.

Примерно 70 процентов клиентов, обращающихся в ростовские агентства недвижимости для покупки жилья и изначально рассматривающие только вторичный рынок, в итоге останавливаются на первичном. Для этого сейчас есть основания. Дело в том, что в Ростовской области ежегодно вводят более двух миллионов квадратных метров жилья, а в Ростове - 1,1 миллиона, которые просто не успевают раскупаться. Таким образом у покупателей появился прекрасный выбор квартир в новых домах на первичном рынке.

У первичного и вторичного жилья есть свои плюсы и минусы, хотя сейчас уже не все так однозначно. Например, купить жилье и сразу осмотреть его или даже въехать в квартиру можно уже и в новостройках. Некоторые квартиры в Ростове продаются не только с ремонтом, но и с мебелью. Даже в строящемся комплексе застройщик теперь показывает клиентам демонстрационные шоу-румы, где будущее жилье можно увидеть с помощью очков виртуальной реальности.

Покупка квартиры у надежного застройщика, тем более в построенном доме, в значительной степени снижает риск, ведь если квадратные метры на вторичном рынке перепродавались большое количество раз, сложнее отследить все нюансы, особенно при самостоятельной покупке недвижимости.

К тому же, если покупать квартиру, нуждающуюся в ремонте, нужно понимать, что придется потратить не только на ремонт от пяти тысяч рублей за квадратный метр, но также на демонтаж и вывоз мусора.

У новостроек есть еще одно преимущество, о котором не думают многие покупатели, - однородное социальное окружение. Все-таки эти квартиры люди не получали бесплатно при приватизации, а покупали на собственные деньги или брали в ипотеку. На днях я разговорилась с молодой ростовчанкой, купившей квартиру в новом жилом комплексе. Спросила у нее: "Наверное, у вас живет много молодежи?" Она мне ответила: "У нас вообще живет только молодежь". Подобная однородность очень важна и для комфортного общения жильцов, и для решения вопросов содержания дома.

Кроме того, первичный рынок способен оперативно откликаться на запросы клиентов. Один из застройщиков сказал, что пересматривает проект, потому что рынку, пресыщенному однокомнатными квартирами и студиями, нужны теперь трехкомнатные квартиры определенной площади.

Но, конечно, и у вторички есть свои неоспоримые плюсы. Если покупатель ищет квартиру в конкретном доме или в нескольких уже построенных домах, подходящий вариант будет только на вторичном рынке. Например, недавно отец продавал свою квартиру, чтобы перебраться поближе к дочери. Выбор был ограничен небольшим районом. Там удалось найти только одну подходящую квартиру с хорошим ремонтом.

Несмотря на то что сейчас практически не строятся дома в голом поле без инфраструктуры, все же к новостройкам она подтягивается постепенно и чаще всего развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью могут похвастать давно застроенные районы, в которых продается вторичное жилье. К тому же такие дома уже давно "отстоялись", а как поведет себя только что сданная новостройка, неизвестно. Также, пока идет усадка нового дома, в нем лучше не делать дорогостоящий ремонт.