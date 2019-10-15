Наше частное дело
Задача нарастить доходы от экспорта сельхозпродукции стала одной из главных в развитии экономики южнороссийских регионов. Что неудивительно, ведь в ЮФО производят большую долю сельхозпродукции, кроме того, Кубань и Ростовская область имеют выходы в Черное и Азовское море, через их порты сегодня идут все основные потоки грузов. Отгрузка продукции на экспорт ежегодно растет, что внушает оптимизм. Но, как говорят опрошенные "РГ" эксперты, с реализацией дальнейших планов отрасли есть две сложности.
- Первая сложность заключается в том, что в проекте развития экспорта делают ставку на увеличение продаж готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы наращиваем продажи зерна, и это не требует больших усилий. Развиваются технологии, появляются новые эффективные сорта, растет урожайность, - никаких проблем. По проекту "Экспорт продукции АПК" выручка от продажи зерна вырастет с 7,6 миллиарда долларов в 2019 году до 11,4 в 2024-м. Нет сомнений, что эти скромные, в общем-то, планы будут реализованы. Но ведь при этом мы намерены утроить экспорт мясной и молочной продукции и удвоить экспорт масложировой. Это потребует серьезной модернизации мощностей, покупки современных технологий, расширения сырьевой базы и так далее. Оценки необходимых инвестиций разнятся, но в любом случае речь идет о сотнях миллиардов рублей кредитных средств, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Вторая сложность, на мой взгляд, заключается в чрезмерной зависимости от госфинансирования. Здорово, что государство выделяет деньги на развитие, но в таких проектах нужно больше частного капитала. Кроме того, сегодня далеко не все финансовые институты хотят заниматься АПК. Миф о том, что сельское хозяйство - это "черная дыра", до сих пор плотно сидит в головах некоторых банкиров.
Минсельхоз России действительно наращивает поддержку агроэкспорта. Из почти 957 миллиардов рублей, выделенных на национальный проект "Международная кооперация и экспорт" в эту сферу направят более 400. Глава ведомства Дмитрий Патрушев, выступая на июльском совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции, сообщил, что в дополнение к уже существующему механизму выдачи льготных кредитов появился новый вид поддержки - кредитование предприятий АПК, ориентированных на международный рынок (соответствующее постановление правительства N 512 вступило в силу еще раньше, весной текущего года).
При этом и в российских регионах опасаются перекоса в сторону госфинансирвания. Например, в паспорте регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Ростовской области одним из основных рисков, которые могут помешать его реализации (помимо нескольких очевидных, вроде природных катаклизмов и эпидемий), значится "сокращение госфинансирования экспортных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных проектом". Иными словами, финансирование проектов лучше максимально "диверсифицировать".
Впрочем, говорит Беляев, в стране есть финансовые институты, готовые кредитовать экспортные проекты. Об этом же заявили банкиры, опрошенные корреспондентом "РГ".
Кто готов помочь?
- Мы уже активно кредитуем сельхозтоваропроизводителей и готовы увеличивать финансирование, руководствуясь при этом балансом риск-доходность, - говорит заместитель председателя правления банка МКБ Александр Казначеев. - Приоритетные сегменты - те, где еще не в полной мере реализован потенциал импортозамещения, либо экспортные проекты. В первую очередь, это производство зерновых, выращивание и переработка рыбы, производство и переработка молока, производство соли и отдельные виды животноводства и мясопереработки с перспективой выхода на мировой рынок. При этом недавние предложения Минсельхоза о расширении господдержки и стимулировании перерабатывающей промышленности дают нам новые идеи.
Растет динамика выдачи кредитов экспортерам и у профильного банка российского агропрома - Россельхозбанка. Например, за шесть месяцев 2019 года оборот в краснодарском филиале по конверсионным операциям в иностранной валюте достиг 950 миллионов долларов. Правда, на прошедшем в конце сентября форуме "Донской фермер" несколько опрошенных корреспондентов "РГ" аграриев рассказали о сложностях с получением кредитов. "Банк открывает кредитные точки в городах, кредитует крупные проекты. А небольшим фермерским хозяйствам получить кредит сложно", - посетовал один из них.
В ростовском филиале с такой оценкой не согласны.
- Для малого бизнеса у нас разработана продуктовая линейка сроком до одного года: кредиты для проведения сезонных работ, пополнения оборотных средств и более чем на год для приобретения сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, земли сельскохозяйственного значения, проектного финансирования, - говорит замдиректора ростовского филиала Марина Каменецкая. - Есть программа для начинающих фермеров.
Как говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин, банк обещал упростить правила получения кредитов для фермеров, исключив излишнюю бюрократию, убрав из перечня необходимых документов часть справок, дополнительных запросов и так далее. Но пока этого не сделал.
- Мы в качестве эксперимента месяц назад подали заявки на кредит от двух фермеров, по этой упрощенной процедуре. Ответа нет до сих пор, - рассказал Родин.
- Не стоит винить банк в излишней бюрократии. Все сегодня подходят к выдаче денег осторожнее, чем раньше. Кроме того, если мы говорим о перспективах экспорта, то большую долю экспортной продукции будут выпускать именно средние и крупные компании, - говорит Дмитрий Беляев.
Не займом единым
Когда речь идет о поддержке экспортеров, не стоит забывать и о других сопутствующих услугах банков, уверен Казначеев.
- Такому динамично развивающемуся рынку нужны современные электронные сервисы для участников ВЭД: электронные платформы для онлайн-конверсии, личные кабинеты валютного контроля, современные каналы передачи данных. Многие компании вообще впервые выходят на зарубежный рынок. Поэтому для них не менее важны такие услуги, как гарантии на участие в тендерах и исполнение обязательств по заключенным контрактам с иностранными покупателями, например, в Египте, Турции и Саудовской Аравии, - поясняет эксперт.
Сегодня, помимо классических кредитных продуктов, клиентам банков доступны программы по управлению ликвидностью и рисками, материальный и виртуальный cash pooling, депозитные продукты, а также продукты хеджирования валютных, процентных и ценовых рисков.
- Государство создало хорошую инфраструктуру для экспорта. Достаточно упомянуть Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который тоже предоставляет как финансовую, так и консультационную поддержку, помогает находить партнеров за рубежом, проводить сделки, оказывает юридическую помощь, - говорит Беляев. - Деньги на поддержку отрасли есть. Главное, чтобы и у частных инвесторов был свободный доступ на этот рынок, а господдержка шла через широкое число финансовых институтов на общих конкурентных условиях..