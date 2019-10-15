Согласно проекту "Экспорт продукции АПК" продажи на мировом рынке должны увеличиться к 2024 году более чем в два раза, до 45 миллиардов долларов. По словам экспертов, эта задача амбициозная, но выполнимая, только потребуется гораздо больше кредитных средств, чем получают селяне сегодня. Готовы ли банки увеличивать финансирование этой не самой маржинальной сферы? На что реально может рассчитывать российский сельхозпроизводитель?

Наше частное дело

Задача нарастить доходы от экспорта сельхозпродукции стала одной из главных в развитии экономики южнороссийских регионов. Что неудивительно, ведь в ЮФО производят большую долю сельхозпродукции, кроме того, Кубань и Ростовская область имеют выходы в Черное и Азовское море, через их порты сегодня идут все основные потоки грузов. Отгрузка продукции на экспорт ежегодно растет, что внушает оптимизм. Но, как говорят опрошенные "РГ" эксперты, с реализацией дальнейших планов отрасли есть две сложности.

- Первая сложность заключается в том, что в проекте развития экспорта делают ставку на увеличение продаж готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы наращиваем продажи зерна, и это не требует больших усилий. Развиваются технологии, появляются новые эффективные сорта, растет урожайность, - никаких проблем. По проекту "Экспорт продукции АПК" выручка от продажи зерна вырастет с 7,6 миллиарда долларов в 2019 году до 11,4 в 2024-м. Нет сомнений, что эти скромные, в общем-то, планы будут реализованы. Но ведь при этом мы намерены утроить экспорт мясной и молочной продукции и удвоить экспорт масложировой. Это потребует серьезной модернизации мощностей, покупки современных технологий, расширения сырьевой базы и так далее. Оценки необходимых инвестиций разнятся, но в любом случае речь идет о сотнях миллиардов рублей кредитных средств, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Вторая сложность, на мой взгляд, заключается в чрезмерной зависимости от госфинансирования. Здорово, что государство выделяет деньги на развитие, но в таких проектах нужно больше частного капитала. Кроме того, сегодня далеко не все финансовые институты хотят заниматься АПК. Миф о том, что сельское хозяйство - это "черная дыра", до сих пор плотно сидит в головах некоторых банкиров.

Минсельхоз России действительно наращивает поддержку агроэкспорта. Из почти 957 миллиардов рублей, выделенных на национальный проект "Международная кооперация и экспорт" в эту сферу направят более 400. Глава ведомства Дмитрий Патрушев, выступая на июльском совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции, сообщил, что в дополнение к уже существующему механизму выдачи льготных кредитов появился новый вид поддержки - кредитование предприятий АПК, ориентированных на международный рынок (соответствующее постановление правительства N 512 вступило в силу еще раньше, весной текущего года).

При этом и в российских регионах опасаются перекоса в сторону госфинансирвания. Например, в паспорте регионального проекта "Экспорт продукции АПК" Ростовской области одним из основных рисков, которые могут помешать его реализации (помимо нескольких очевидных, вроде природных катаклизмов и эпидемий), значится "сокращение госфинансирования экспортных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных проектом". Иными словами, финансирование проектов лучше максимально "диверсифицировать".

Впрочем, говорит Беляев, в стране есть финансовые институты, готовые кредитовать экспортные проекты. Об этом же заявили банкиры, опрошенные корреспондентом "РГ".

Кто готов помочь?

- Мы уже активно кредитуем сельхозтоваропроизводителей и готовы увеличивать финансирование, руководствуясь при этом балансом риск-доходность, - говорит заместитель председателя правления банка МКБ Александр Казначеев. - Приоритетные сегменты - те, где еще не в полной мере реализован потенциал импортозамещения, либо экспортные проекты. В первую очередь, это производство зерновых, выращивание и переработка рыбы, производство и переработка молока, производство соли и отдельные виды животноводства и мясопереработки с перспективой выхода на мировой рынок. При этом недавние предложения Минсельхоза о расширении господдержки и стимулировании перерабатывающей промышленности дают нам новые идеи.

Растет динамика выдачи кредитов экспортерам и у профильного банка российского агропрома - Россельхозбанка. Например, за шесть месяцев 2019 года оборот в краснодарском филиале по конверсионным операциям в иностранной валюте достиг 950 миллионов долларов. Правда, на прошедшем в конце сентября форуме "Донской фермер" несколько опрошенных корреспондентов "РГ" аграриев рассказали о сложностях с получением кредитов. "Банк открывает кредитные точки в городах, кредитует крупные проекты. А небольшим фермерским хозяйствам получить кредит сложно", - посетовал один из них.

В ростовском филиале с такой оценкой не согласны.

- Для малого бизнеса у нас разработана продуктовая линейка сроком до одного года: кредиты для проведения сезонных работ, пополнения оборотных средств и более чем на год для приобретения сельхозтехники, оборудования, транспортных средств, земли сельскохозяйственного значения, проектного финансирования, - говорит замдиректора ростовского филиала Марина Каменецкая. - Есть программа для начинающих фермеров.

Как говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин, банк обещал упростить правила получения кредитов для фермеров, исключив излишнюю бюрократию, убрав из перечня необходимых документов часть справок, дополнительных запросов и так далее. Но пока этого не сделал.

- Мы в качестве эксперимента месяц назад подали заявки на кредит от двух фермеров, по этой упрощенной процедуре. Ответа нет до сих пор, - рассказал Родин.

- Не стоит винить банк в излишней бюрократии. Все сегодня подходят к выдаче денег осторожнее, чем раньше. Кроме того, если мы говорим о перспективах экспорта, то большую долю экспортной продукции будут выпускать именно средние и крупные компании, - говорит Дмитрий Беляев.

Не займом единым

Когда речь идет о поддержке экспортеров, не стоит забывать и о других сопутствующих услугах банков, уверен Казначеев.

- Такому динамично развивающемуся рынку нужны современные электронные сервисы для участников ВЭД: электронные платформы для онлайн-конверсии, личные кабинеты валютного контроля, современные каналы передачи данных. Многие компании вообще впервые выходят на зарубежный рынок. Поэтому для них не менее важны такие услуги, как гарантии на участие в тендерах и исполнение обязательств по заключенным контрактам с иностранными покупателями, например, в Египте, Турции и Саудовской Аравии, - поясняет эксперт.

Сегодня, помимо классических кредитных продуктов, клиентам банков доступны программы по управлению ликвидностью и рисками, материальный и виртуальный cash pooling, депозитные продукты, а также продукты хеджирования валютных, процентных и ценовых рисков.

- Государство создало хорошую инфраструктуру для экспорта. Достаточно упомянуть Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который тоже предоставляет как финансовую, так и консультационную поддержку, помогает находить партнеров за рубежом, проводить сделки, оказывает юридическую помощь, - говорит Беляев. - Деньги на поддержку отрасли есть. Главное, чтобы и у частных инвесторов был свободный доступ на этот рынок, а господдержка шла через широкое число финансовых институтов на общих конкурентных условиях..