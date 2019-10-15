Команда астраханских ученых разработала цифровые модели исследовательских судов, способных целый год работать в открытом океане без присутствия человека на борту. Суда будут действовать, как роботы, в соответствии с заложенной в них программой: собирать данные об акватории и передавать их по спутниковой связи для нефтяных, транспортных и рыбодобывающих компаний. Проект получил экспертную поддержку фонда "Сколково" и Национальной технологической инициативы. Первые испытания начнутся в 2020 году.

Идея возникла у астраханцев два года назад, когда проекты безэкипажного судоходства начали появляться один за другим за границей. Проанализировав мировой опыт, ученые сформировали свое видение: они разработали три модели роботов для проведения различного вида исследований в открытом океане, в море и в прибрежной зоне. У всех образцов компактные и, по судовым меркам, легкие, до 100 килограммов, композитные корпуса, они оснащены солнечными панелями и аккумуляторами, обеспечивающими работу судна в любое время суток. Основной движущей силой морских роботов станет жесткий парус-крыло. Эта особенность конструкции также даст преимущество в мореплавании: другие корабли будут обязаны уступать паруснику дорогу.

- На корпусах морских роботов есть сенсорные датчики с машинным зрением, так что суда смогут "видеть" - распознавать другие объекты, - рассказал автор проекта, руководитель инженерно-проектного офиса Астраханского госуниверситета Алексей Титов. - А в бортовом компьютере запрограммирована искусственная нейросеть, которая позволит роботам не только выполнять заложенные в них функции, но и принимать решения по обстановке. Например, "увидев" любопытного морского котика, издавать звуковой сигнал, отпугивающий непрошеного попутчика.

По словам Алексея Титова, на безэкипажных судах также можно будет размещать роботов-пассажиров: например, подводных, для взятия проб воды и исследования морского дна, или квадрокоптеры, чтобы делать съемки с воздуха. Роботы-спутники будут использовать суда как платформу для стоянки, подзарядки и передачи данных.

Всю собранную информацию морские беспилотники будут отправлять по спутниковой связи. Кстати, как утверждают исследователи, диспетчерский пункт может находиться в любой точке мира. А после окончания годовой "вахты" суда-роботы сами вернутся в порт для техобслуживания.

- Мы создавали суда, которые смогут работать в любой точке мирового океана, вплоть до Арктики, - говорит Алексей Титов. - Нашли потенциальных заказчиков, которые занимаются разработкой углеводородов на Северном Каспии. Они готовы покупать данные, собираемые морскими роботами, так как использование беспилотных технологий значительно сокращает расходы по сравнению с проведением исследований с использованием традиционных судов.

Сейчас над проектом трудятся 12 специалистов, уже получена серия патентов и удалось привлечь инвестора. Изобретатели считают рынок морских беспилотных судов очень перспективным: заказов ожидают не меньше миллиарда в сезон.

Кстати

Беспилотные суда смогут служить не только для морских исследований. Совместно со Сколковским институтом науки и технологий астраханцы работают над созданием с помощью роботов системы беспроводной связи, чтобы обеспечить мореплавателей вайфаем, которого в открытом океане пока нет.