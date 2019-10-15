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15.10.2019 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ненормальная работа

Полторы тысячи волгоградок получили новую профессию, находясь в декретном отпуске
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 231(7989)
Большинство женщин сталкиваются с одной и той же проблемой: как совместить рождение и воспитание детей с карьерой? Конечно, есть определенный процент тех, кто мечтает сидеть дома и следить за кастрюлями. Но все же большинство россиянок нацелены и на профессиональную самореализацию, и на дополнительный заработок. Как этого добиться, обсуждали участники регионального форума для женщин "Мама-пчелка".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дети, особенно в первые годы жизни, требуют огромного внимания. Их надо кормить, лечить и учить. Хорошо, если есть бабушки и дедушки, обладающие свободным временем и опытом в воспитании. Прекрасно, если муж разделяет все хлопоты по взращиванию чада. Здорово, если в семье есть деньги на няню. Но часто нужно как-то совместить и присмотр за ребенком, и подработку.

Фото: istock
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И здесь выигрывают дамы с высшим образованием. Умственным трудом можно заниматься удаленно, а вот штукатурить, доить коров и мыть полы, увы, нет.

- Есть нормальная работа с девяти до 18 часов. Но молодой маме подходит только "ненормальная", - говорит региональный координатор проекта "Мама-пчелка" Антонина Донцова, мать двоих детей. - При этом нужно реально смотреть на вещи. Если хотите получать 300 тысяч рублей в месяц, а работать можете лишь два часа в день, значит, за час вы должны зарабатывать пять тысяч. Наверно, кто-то может и так, но далеко не все. Еще заранее нужно ответить себе на вопрос: а где в это время будет мой ребенок и чем он будет занят? Важно также, чтобы дело было любимым, чтобы ваши ценности легли в основу того, чем занимаетесь. Я знаю женщину, которая просто обожает цифры. И она успешно стала главным бухгалтером.

Иногда к маме-пчелке, как это и водится в улье, прилагается папа-трутень. В такой ситуации женщине приходится брать инициативу в свои руки не только для самореализации, но и чтобы семью прокормить. Эксперты советуют начинающим бизнесвумен рассмотреть все варианты заработка, расписав предварительно, что они когда-либо делали в своей жизни за деньги, с какими просьбами к ним когда-либо обращались люди и к чему лежит их душа.

Изучив все три перечня, можно верно определить новый источник дохода. При этом важно не распыляться и отдавать силы только одному выбранному направлению. Чтобы понять, пошло дело или нет, хватит от одного до трех месяцев.

- Когда я в 2012 году, будучи в декрете, ушла во фриланс, мне было очень тяжело: не хватало поддержки и информации. Сейчас стало больше всяких тематических форумов на которых учат практически всему, - рассказывает карьерный тренер Анастасия Новикова. - Например где мамам брать энергию? Методы у всех разные. Если просто лень, можно выделить один день для отдыха - через пять часов ничегонеделания нога сама начнет дергаться. Можно заряжаться силами в спортзале, как моя подруга.

Фото: Наталья Коротченко/РГ
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По словам Новиковой, результат будет, если женщина не удовлетворена настоящим, представляет себе другое будущее и делает для его достижения вполне конкретные шаги.

- Я подрабатывала во время первой и второй беременности. Сначала, когда еще только получала второе высшее образование, писала статьи в московский журнал. А потом, уже имея диплом, проводила сеансы психотерапии, - вспоминает психолог Ирина Савенкова. - Некоторые боятся оставить детей на няню, но меня это очень выручало. Работа становилась островком отдыха, воспринималась как радость. Ведь возиться с ребенком очень тяжело. Если же мама просто пойдет по магазинам или встретится с подругами, ее будет грызть совесть. А работа - это единственный способ отвлечься и при этом чувствовать себя комфортно: я же не гуляю, а на памперсы зарабатываю! .

Тем временем

В Чили на форуме АТЭС "Женщины и экономика" состоялся финал международного конкурса лучших женских проектов APEC BEST Award 2019. Обладательницей главного приза стала волгоградка Екатерина Постоева. Она занимается производством мягкого мороженого и молочных коктейлей. Как отметили в комитете экономической политики Волгоградской области, это первый успех российского предпринимателя за всю историю существования конкурса, участие в котором дает женщинам шанс выйти на новые рынки и установить связи с компаниями стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Справка "РГ"

По информации комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, около полутора тысяч мам за последние пять лет прошли обучение новой профессии, находясь в декрете. В числе самых популярных специальностей - повар, продавец продовольственных товаров, мастер маникюра, кассир торгового зала, бухгалтер и кадровик. Во время обучения женщинам выплачивается ежемесячная стипендия, жительницам отдаленных территорий компенсируются затраты на проезд и проживание. Доступна и удаленная форма обучения. С 2020 года обучение мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, будет проводиться в рамках национального проекта "Демография". За весь период его реализации число участников вырастет до 2,5 тысячи человек.

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