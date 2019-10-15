Новости

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Новгороде реконструируют здание драматического театра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Черноморский флот поступят два гидрографических катера

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

До конца ноября Черноморский флот пополнится двумя новыми гидрографическими катерами, построенными в Нижегородской области. Об этом сегодня сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Фото: ТАСС
Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море

- Два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник" прибудут в конце ноября в Новороссийскую военно-морскую базу для завершения испытаний и включения приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в состав Черноморского флота, - говорится в сообщении ведомства.

Катер "Борис Слободник" будет базироваться в Севастополе, а "Борис Козицкий" - в Новороссийске.

Ранее ВМФ России уже получил два гидрографических катера проекта 23040Г - "Георгий Зима" и "Александр Евланов", которые несут службу на Балтийском флоте. Еще два таких судна ВМФ получит до 2022 года.

Справка "РГ"

Большие гидрографические катера проекта 23040Г строятся на заводе "Нижегородский теплоход" в городе Бор Нижегородской области. Они предназначены для навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки подводных лодок и  крупнотоннажных кораблей. Оборудование катеров позволяет вести высокоточную съемку рельефа дна и обследовать потенциально опасные объекты на глубинах до 400 метров, а также исследовать дно эхолотом на глубинах до 2000 метров. Длина катера составляет 33 метра, ширина - 6,8 метра, средняя скорость - 12,7 узла.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Севастополь ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки