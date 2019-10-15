В арбитражный суд Северо-Кавказского округа поступила кассационная жалоба ростовского предпринимателя, который пытается взыскать 32 миллиона рублей с фирмы, очернившей его деловую репутацию. Сотрудники этой компании оставляли в интернете плохие отзывы о деятельности истца, что, по мнению коммерсанта, вызвало падение выручки. Как часто ростовские бизнесмены обращаются к правосудию, чтобы защитить свою деловую репутацию и чем это обычно заканчивается?

Предприятие, владелец которого подал многомиллионный иск, занимается сервисным обслуживанием автомобилей. Как-то в салон обратился представитель коммерческой фирмы с заказом на ремонт машины, который и был выполнен. Однако автомобиль вскоре сломался. Клиент решил, что виновны в этом нерадивые сотрудники автосервиса, и затеял судебное разбирательство. Во всех инстанциях суд был проигран, вину сервиса доказать не удалось.

В свою очередь, компания, только что побывавшая в роли ответчика, подала иск на бывшего клиента. Хозяин автосервиса подозревал, что работники фирмы, которой отремонтировали машину, под разными никами распространяли в интернете негативные отзывы о компании в целом и о нем лично. Эта "подрывная" деятельность, на взгляд коммерсанта, нанесла ущерб деловой репутации: заказчиков стало меньше, прибыль предприятия упала. За год доходы автосервиса снизились на 64 миллиона рублей, то есть на 12 процентов.

В суде было подтверждено, что плохие отзывы действительно оставляли сотрудники фирмы, чей автомобиль по неизвестной причине пришел в негодность. Но убытки автосервису возмещены не были. Владелец автосервиса не сдался, ближайшее заседание арбитражного суда состоится в ноябре.

Как рассказала старший юрист ростовского адвокатского бюро Валентина Миронова, это далеко не единственный случай, когда бизнесмены обращаются к правосудию, чтобы защитить деловую репутацию.

- Верховный суд РФ провел анализ исков, и оказалось, что за год в судах общей юрисдикции рассматривают около пяти тысяч таких споров, а в арбитражных судах - около 800 дел, - говорит Миронова. - Считается, что иски касаются в основном СМИ, которые кого-то задели. Но статистика утверждает, что юридические лица и обычные граждане привлекаются по искам о защите достоинства в четыре раза чаще, чем журналисты. В Ростовской области за десять лет рассмотрено около 200 исков о защите деловой репутации. В большинстве случаев истцам не удается выиграть дело.

Вот несколько ярких примеров. Жительницы Семикаракорского района Анастасия Х. и Светлана П. разместили в соцсети ролик о компании - новом владельце водоема, расположенного неподалеку от их хутора. Сотрудники предприятия, на их взгляд, "безжалостно истребляли все объекты аквакультуры: раков, рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу". Руководство фирмы решило, что ролик наносит ущерб ее репутации, и обратилось в суд. Однако иск не был удовлетворен. По видеоролику невозможно было понять, что речь одет именно об этой фирме, кроме того, сведения носили оценочный характер и не затрагивали профессиональные качества истца.

Ростовская компания, выпускающая промышленное оборудование, направила крупному потенциальному клиенту письмо, в котором крайне негативно характеризовала продукцию своих конкурентов. В письме было указано, что их изделия не соответствуют заявленным в документации параметрам, фирмы грубо нарушают технологию производства, из-за чего их отопительные котлы не только неработоспособны, но и небезопасны. Одна из фирм, чья продукция получила такую оценку, потребовала в суде опровержения информации. Иск был удовлетворен, завод-обидчик отправил клиенту письмо с опровержением и выплатил госпошлину.

Другое судебное разбирательство состоялось между фирмой, предоставляющей косметические услуги, и ростовском сайтом, разместившим неблагоприятные отзывы клиентов. Разгневанные посетители писали, что сотрудники компании позиционируют косметический салон как медицинскую клинику, хотя это не соответствует документам. И вообще, услуги "сплошной развод и лохотрон". Суд стал на сторону владельца салона, но авторы темпераментных пасквилей в интернете установлены не были. В результате с сайта информацию удалили, но огромную компенсацию, которую хотела получить фирма за ущерб бренду, никто не выплатил.

Еще одна ссора предпринимательниц стала предметом пристального внимания юридического сообщества. Дело рассматривалось в ноябре 2018 года. Бизнесвумен из Ростова потребовала от своей конкурентки из Краснодара опровержения опубликованных сведений в соцсети и 250 тысяч за ущерб деловой репутации. Отзывы в соцсети были столь нелестны, что не представляется возможным их привести. По сути они сводились к тому, что на товар нет никаких сертификатов, он бракованный, а продавец - неотягощенная интеллектом и моралью дама. Однако, когда иск был принят к рассмотрению, информация уже была удалена, а заверенную нотариусом копию текста истец не предоставил. В итоге компенсацию ростовчанка не получила, а вот госпошлину ей пришлось заплатить. .

Комментарий

Борис Соколов, кандидат юридических наук, совладелец ростовского адвокатского бюро:

- Есть три условия, позволяющие выиграть процесс о защите чести и достоинства: информация должна носить явно порочащий характер, сведения должны быть распространены и не соответствовать действительности. Тому, кто считает себя обиженным, придется доказать и порочащий характер данных, и факт их распространения. Дела о защите репутации часто заканчиваются проигрышем, потому что Верховный суд установил высокие стандарты доказывания. В бизнесе существует масса рисков, поэтому доказать, что именно неблагоприятный отзыв или публикация очерняющих сведений ухудшили деловую репутацию и сказались на доходах, довольно сложно. Максимум - сведения удалят. Если все же присуждается компенсация морального вреда, то, как правило, гораздо меньше, чем та, которую хотел бы получить истец. Как разъяснил Верховный суд, региональные суды учитывают величину прожиточного минимума в конкретном субъекте, а оценка гражданина своих страданий считается делом субъективным. И тем не менее количество таких исков растет.