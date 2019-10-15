На Кубани произошел взрыв газа в жилом доме

На Кубани расследуют причины взрыва газа в одной из квартир жилого дома в городе Кореновске. ЧП произошло в полдень на улице Школьной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным регионального управления Следственного комитета России, газ взорвался во время работ по установке газового счетчика. В результате пострадали два человека - 36-летняя женщина и выполняющий работы 58-летний слесарь. Они были доставлены в больницу с ожогами второй степени.

В результате взрыва в квартире выбило все стекла, однако, по свидетельству специалистов, несущие конструкции дома оказались не повреждены.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства ЧП. Также расследованию и устранению последствий аварии привлечены специалисты газовой службы.