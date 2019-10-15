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15.10.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани произошел взрыв газа в жилом доме

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани расследуют причины взрыва газа в одной из квартир жилого дома в городе Кореновске. ЧП произошло в полдень на улице Школьной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Среднем Урале два человека пострадали при взрыве газа

По данным регионального управления Следственного комитета России, газ взорвался во время работ по установке газового счетчика. В результате пострадали два человека - 36-летняя женщина и выполняющий работы 58-летний слесарь. Они были доставлены в больницу с ожогами второй степени.

В результате взрыва в квартире выбило все стекла, однако, по свидетельству специалистов, несущие конструкции дома оказались не повреждены.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства ЧП. Также расследованию и устранению последствий аварии привлечены специалисты газовой службы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах
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