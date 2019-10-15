На развитие придомовых территорий Крыма выделят 2,6 млрд рублей

На благоустройство придомовых и общественных территорий в Крыму планируется выделить 2,6 миллиарда рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Предварительно мы уже согласовали с федеральным правительством дальнейшие действия, и на следующий год планируется выделение более 2,6 миллиарда рублей на благоустройство придомовых и общественных территорий, - рассказал он. - Это в первую очередь касается только тех объектов, по которым уже существует проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы.

По словам Аксенова, также правительство РФ готово выделить 700 миллионов рублей на изготовление проектно-сметной документации, чтобы уже в 2021 и 2022 годах массово приступить к ремонту и благоустройству территорий, ремонту фасадов и прочему. При этом глава Крыма заверил, что в этом году в экстренном порядке сократят процедуры проведения торгов, конкурсных процедур и так далее.

- Предполагается ужесточение контроля над сроками изготовления технической документации и прохождения всех процедур, - пояснил Аксенов. - Надеемся, что благодаря этому в следующем году у нас будет меньше срывов сроков по вине заказчика.

Глава региона отметил, что до конца этой недели в Крыму планируется сформировать рабочий органа, который будет заниматься благоустройством территорий. В него, как уточнил Аксенов, войдут по пять представителей общественности от каждого муниципалитета республики, не считая представителей местных администраций и депутатов.