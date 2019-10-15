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15.10.2019 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Новороссийском сняли на видео морской "космос" из медуз

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Фотограф Максим Бессалый снял видео про морских медуз на своей малой родине - в поселке Мысхако под Новороссийском. Ролик был сделан еще в апреле, но только накануне выложен в Сеть.

Фото: https://vk.com/altainews
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"Иногда у берегов Мысхако случается вот такой космос, - сообщил Максим Бессалый в своем аккаунте в Instagram. - Я не очень люблю плавать с медузами в компании, но ради интересных кадров нужно переступать через свои страхи". На видео в ролике видно большое скопление медуз в прозрачной голубой воде.

Восторженные комментарии не заставили себя долго ждать. "Потрясающе", "волшебно", "невероятно красиво" - гласили они.

Единственное, чему удивились пользователи: "Неужели в Мысхако такая чистая вода?"

"В Мысхако почти всегда чистая вода, но это зависит от ветров", - ответил автор.

Кстати, фотографу регулярно удаются уникальные снимки. Недавно он успел выложить кадр, на котором вдалеке виден берег Геленджика - вид со смотровой поляны Мысхако неподалеку от улицы Заречной. Солнечная палитра рассвета вместо морской воды создает эффект барханов в пустыне.

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