Рэпер Баста сообщил подробности о покупке клуба СКА Ростов

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону. Стоимость приобретения команды, выступающей в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ, составила не менее десяти миллионов рублей.

"Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков", - заявил на своей странице Instagram Василий Вакуленко.

В структуру клуба армейцев вошел Сергей Городничук, известный по работе в ФК "Химки" и РФС. Спортивным директором назначен Виктор Панченко, а руководителем медиа направления - Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском "Енисее".

Первостепенной целью нового менеджмента является создание сплоченного коллектива, который сможет укрепить позиции клуба с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу. В новом году армейцы планируют перезапустить собственную футбольную школу. Играть команда будет на стадионе СКА. Клуб, имеющий историческое отношение к армейским структурам, намерен продолжить курс на укрепление сотрудничества с Министерством обороны РФ.

"В клуб приходит не просто новое руководство, а человек, для которого армейская история связана с родным городом, с детством. Я уверен, что СКА Ростов-на-Дону будет радовать своих болельщиков. Со своей стороны, мы надеемся на плодотворное сотрудничество и взаимодействие", - заявил начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов.

Болельщики спортивной команды, ведущей свою историю с 1937 года, сравнили приход нового руководства с настоящей реинкарнацией.

"За 82-летнюю историю клуб поменял шесть брендов. Команда входила в число лидеров советского футбола. Самый удачным для армейцев стал 1966 год, когда клуб добился высшего достижения в своей истории и стала обладателем серебряных медалей чемпионата СССР. Весной 2015 года клубу было возвращено историческое название ФК СКА Ростов-на-Дону, а теперь пришли начались инвестиции в развитие клуба, и команда получила новый импульс развития", - рассказал знаток футбольной истории Дона Виктор Москаленко.

Кстати

В сезоне 2019/2020 годов СКА Ростов-на-Дону пока занимает седьмое место. Команда одержала пять побед и пять поражений, еще три матча завершились вничью.