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15.10.2019 10:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Популярный музыкант Василий Вакуленко, известный под именем Баста, стал владельцем футбольного клуба из Ростова-на-Дону, который выступает в ПФЛ.

Как сообщается в пресс-релизе ФК СКА (Ростов-на-Дону), российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. У команды сохранились все старые партнеры, а также привлечены новые. Еще одним шагом стало приглашение в клуб профессионалов, которые займутся развитием и управлением проектом. Сам же Вакуленко займется работой со спонсорами.

Фото: REUTERS
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"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, - сказал Вакуленко. - Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект".

В структуру клуба вошел Сергей Городничук, известный по работе в ФК "Химки" и Российском футбольном союзе. Спортивным директором был назначен Виктор Панченко, а руководителем новых медиа - Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском "Енисее". Перед новыми руководителями клуба стоит задача возрождения славных традиций армейского футбола. Ведь некогда СКА выигрывал Кубок СССР в 1981 году, а в 1966-м стал вторым в чемпионате Советского Союза.

Виктор Панченко заявил, что главная задача - создать команду, которая будет прогрессировать и сможет решать поставленные задачи.

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