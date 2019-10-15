Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону

Популярный музыкант Василий Вакуленко, известный под именем Баста, стал владельцем футбольного клуба из Ростова-на-Дону, который выступает в ПФЛ.

Как сообщается в пресс-релизе ФК СКА (Ростов-на-Дону), российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба. У команды сохранились все старые партнеры, а также привлечены новые. Еще одним шагом стало приглашение в клуб профессионалов, которые займутся развитием и управлением проектом. Сам же Вакуленко займется работой со спонсорами.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, - сказал Вакуленко. - Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект".

В структуру клуба вошел Сергей Городничук, известный по работе в ФК "Химки" и Российском футбольном союзе. Спортивным директором был назначен Виктор Панченко, а руководителем новых медиа - Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском "Енисее". Перед новыми руководителями клуба стоит задача возрождения славных традиций армейского футбола. Ведь некогда СКА выигрывал Кубок СССР в 1981 году, а в 1966-м стал вторым в чемпионате Советского Союза.

Виктор Панченко заявил, что главная задача - создать команду, которая будет прогрессировать и сможет решать поставленные задачи.