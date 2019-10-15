В Калмыкии рыбакам будут выделены субсидии на возмещение части затрат на приобретение технических средств контроля для рыболовецких лодок (ТСК). Документы для получения финподдержки из республиканского бюджета принимают в министерстве сельского хозяйства Калмыкии до 13 ноября.

Напомним, с недавних пор в соответствии с федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов" рыбаков обязали при прибрежном и промышленном лове устанавливать технические средства контроля на самоходные суда с двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн.

Руководители рыболовецких хозяйств еще в прошлом году заявляли, что оборудовать все маломерные суда они не в состоянии. ТСК стоят недешево, от 40 до 60 тысяч рублей. Для многих такая сумма неподъемна. А если посчитать, во сколько обойдется годовое обслуживание этой системы, то задача превращается для предпринимателей в нерешаемую. Получается, что весь улов может уйти на приобретение и обслуживание ТСК, и это без учета затрат на топливо и снасти.

Однако контроль в море все же необходим, это не только даст необходимую информацию пограничным службам, но и обеспечит безопасность самих рыбаков. Сигнал через спутниковую связь будет поступать в государственную систему мониторинга за акваторией, и судно станет видно в системе. Если случится ЧП, у капитана будет возможность сообщить точные координаты корабля. Как отмечают в минсельхозе, рыбаки ведут ловлю на маломерных судах грузоподъемностью менее 1,5 тонны, а также массой менее 200 килограммов. ТСК нужно установить на 400 судов.

У рыбаков нашлось немало аргументов против установки ТСК. Они ссылаются на то, что добыча ведется в основном днем, а промысловая зона не граничит с другими государствами. Кроме того, по их мнению, в перечень допущенных к эксплуатации технических средств контроля попали образцы, качество сборки которых и надежность комплектующих оставляет желать лучшего. Местные рыболовы утверждают, что установка "маячков" на все суда приведет к остановке работы значительной части добывающего флота, финансовому обременению и к удорожанию рыбы.

Но оснащать суда придется, так велит закон. В связи с этим, минсельхоз Калмыкии принял решение выделить из бюджета средства на возмещение части затрат при покупке технических средств контроля. Насколько это решение поможет рыбакам исполнить закон и сохранить прибыльность, покажет время. .

Между тем

Не менее остро вопрос оснащения судов, занятых в промышленном рыболовстве, стоит и в Астраханской области. В связи с их высокой стоимостью и дороговизной обслуживания было решено приобретать средства позиционирования только для баркасов, которые круглосуточно находятся в пограничных водах и ходят в темное время суток, а также на дежурные лодки на брандвахтах( вспомогательные суда, обычно служащие для проживания экипажей) и на лодки руководителей рыболовецких компаний. На сами брандвахты, суда-метчики, которые устанавливают неводы, ТСК решили не ставить.