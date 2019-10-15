Новости

Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 14:50
Петербургский метрополитен присоединился к проекту Tetrischallenge 14:46
Жительница Башкирии "заказала" киллеру любовницу мужа и ее ребенка 14:37
Высоко в горах нашли стрелу, потерянную 1000 лет назад 14:35
Космонавта Леонова похоронили на военном мемориальном кладбище 14:30
Видео: Казанец искупался с осетром в аквариуме гипермаркета 14:27
Украинцы стали лучше относиться к России 14:23
В Москве задержаны создатели мошеннических брокерских контор в интернете 14:19
Hubble заснял галактику в форме "летающей тарелки" 14:10
Найден некрополь первой римской колонии в Галлии 14:06
ФАС: Против челябинского экс- губернатора возбуждено дело о сговоре 14:04
Названы регионы с самой высокой долей российских автомобилей 14:02
Лукашенко поручил провести парламентские выборы в Беларуси как праздник 14:00
Минобороны РФ: Сирийская армия установила полный контроль над Мембиджем 13:54
В керченском университете студент подрался с преподавателями 13:43
В Башкирии три женщины пострадали в ДТП с микроавтобусом 13:43
В Оренбургской области в убийстве женщины заподозрили ее сына 13:36
КФУ и Гомельский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве 13:36
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко 13:26
Звезда "Универа" Кузя воспел Кавказ в новом клипе 13:24
В Рязани решили построить международный аэропорт 13:24
Южная Корея представила макет нового истребителя KF-X 13:24
Хуснуллин: К 2024 году в столице заработают четыре МЦД 13:07
Видео: В одной из новосибирских квартир ночью обрушился потолок 13:04
В Совфеде предложили запретить размещение ядерного оружия за рубежом 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В керченском университете студент подрался с преподавателями

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) произошла драка между преподавателями и студентом учебного заведения. Полиция начала проверку по этому факту - подтвердили "РГ" в пресс-службе МВД Республики Крым.

Тело умершего на отдыхе в "Артеке" ребенка доставили в Петербург

- Поступили заявления от обеих сторон конфликта, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщил "РГ" источник в университете, конфликт имел место в кабинете деканата морского факультета. Спор начался из-за ошибок в расписании занятий: по версии студента, преподаватели болезненно отреагировали на сделанные им замечания и повалили его на пол, пытаясь удавить. Студент же снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В то же время, по некоторым сведениям, студент ударил преподавателя в область живота и прокусил ему палец.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны РФ: Сирийская армия установила полный контроль над Мембиджем
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции