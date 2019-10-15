В керченском университете студент подрался с преподавателями

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) произошла драка между преподавателями и студентом учебного заведения. Полиция начала проверку по этому факту - подтвердили "РГ" в пресс-службе МВД Республики Крым.

- Поступили заявления от обеих сторон конфликта, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сейчас проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщил "РГ" источник в университете, конфликт имел место в кабинете деканата морского факультета. Спор начался из-за ошибок в расписании занятий: по версии студента, преподаватели болезненно отреагировали на сделанные им замечания и повалили его на пол, пытаясь удавить. Студент же снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В то же время, по некоторым сведениям, студент ударил преподавателя в область живота и прокусил ему палец.