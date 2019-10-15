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15.10.2019 15:23
Проект: В регионах

В Ростовской области возвели первую ветроэнергетическую установку

Текст: Сергей Терентьев
На строительной площадке Сулинской ветряной электростанции (ВЭС) завершен монтаж первой в донском регионе ветроэнергетической установки. Это поистине эпохальный шаг энергетической отрасли региона, говорят эксперты. Всего в 2019-2020 году на Дону УК "Ветроэнергетика" планирует построить три ВЭС - 78 ветроэнергетических установок общей мощностью 300 МВт. А первые поставки на рынок "самого экологичного" электричества начнутся уже к лету 2020 года.

- Наш регион один из первых в России начал реализовывать проекты в направлении ветроэнергетики. Донской регион обладает обширными территориями, высоким ветропотенциалом и инвестиционной привлекательностью, - отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. - Сегодня на территории области реализуется сразу несколько проектов по строительству ветропарков. Один из них выполняется управляющей компанией "Ветроэнергетика" и является самым масштабным по объему инвестиций и планируемой суммарной мощности.

Как рассказали представители бизнеса, вторую площадку сразу после прохождения госэкспертизы начнут строить недалеко от Гуково (по планам, строительство начнется до конца октября), а третью, в начале 2020 года - рядом с Каменск-Шахтинским. Вообще же еще в 2017 году УК "Вертоэнергетика" и правительство Ростовской области заключили соглашение о строительстве к 2021 году нескольких ветряных станций совокупной мощностью до 600 МВт.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Примечательно, что донские ветропарки будут строиться с использованием лопастей, башен и гондол отечественного производства. По расчетам специалистов, степень локализации на донских ВЭС достигнет 65 процентов. Более того - стальные башни, один из ключевых элементов ветроустановки, уже производятся в Таганроге. На открытие этого завода, которое местные СМИ уже окрестили "историческим", в прошлом году приезжали глава региона Василий Голубев и председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. А в феврале 2019 года на "Российском инвестиционном форуме" в Сочи губернатор подписал специальный инвестиционный контракт по созданию в Волгодонске сборочного производства компонентов ветроустановок.

То есть Ростовская область станет не только одним из крупнейших производителей чистой ветровой энергии, но и ключевым производителем российского оборудования. Все это делается при помощи государства, одно из условий партнерства - обязательство бизнеса наладить и экспортные поставки. Это значит, что донская хай-тек продукция начнет завоевывать и зарубежные страны. Как рассказали специалисты, уже сегодня обсуждаются варианты поставок донского оборудования в несколько стран Средней Азии.

Ростовская область и без того является энергопрофицитным регионом. Мощность генерации, даже без учета четвертого энергоблока Ростовской АЭС, превышает шесть гигаватт (из них внутри региона потребляется всего около 50 процентов). Но за счет того, что электроэнергия будет поставляться на оптовый, федеральный рынок электроэнергии, проблем со сбытом не будет.

Кстати

Помимо проекта УК "Ветроэнергетика", в 2020 году на территории бывшей игорной зоны "Азов-Сити" на площади 133 гектара планирует начать работу ветропарк компании "Энел Рус Винд Азов". Место строительства выбрано не случайно. Южный берег Таганрогского залива очень ветреный, кроме того, когда здесь планировался проект игорной зоны, уже была подведена необходимая инфраструктура. Установленная мощность ветропарков более 90 МВт. Всего же Азовская ВЭС сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область РГ-Фото Ростовская область - регион развития
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