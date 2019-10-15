В Волгограде ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Краснооктябрьском районе Волгограда полуторагодовалый мальчик упал с четвертого этажа, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Ребенка с множественными травмами доставили в больницу. За жизнь малолетнего пациента борются врачи реанимационного отделения.

По предварительным данным, кроватка малыша стояла у открытого окна. Ребенок забрался на подоконник и выпал на улицу. Была ли на раме установлена москитная сетка, выясняют следователи. Впрочем, как отмечают в СК, она не выдержала бы веса мальчика: в течение года подобные случаи уже были.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, что вместе с ребенком в квартире находилась его мать, которая не уследила за сыном.