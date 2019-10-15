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15.10.2019 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году целой семьи

Текст: Николай Грищенко
Фото: Павел Берковский/РГ Фото: Павел Берковский/РГ
Фото: Павел Берковский/РГ

В Волгограде сотрудники Следственного комитета России возобновили расследование уголовного дела о бесследном исчезновении 30 лет назад семьи из трех человек. С разницей в несколько часов пропали супруги Таисия и Вячеслав Тюрины, а также их 16-летняя дочь Светлана.

Фото: iStock
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Первой исчезла 42-летняя Таисия Тюрина, которая рано утром уехала в Волгоградский технологический техникум за справкой. Затем потерялся отправившийся на поиски жены 38-летний Вячеслав Тюрин.

"А поздней ночью 14 июля пропала и их несовершеннолетняя дочь Светлана, сообщившая подруге по телефону, что собирается ждать родителей у подъезда. Девочке было всего 16", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СКР.

По одной из версий исчезновение семьи из трех человек из Красноармейского района может быть связано с хозяйственной деятельностью мужчины. Он занимался браконьерской добычей на Волге осетров и незаконным сбытом черной икры.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения трех человек сообщить информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или 02.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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