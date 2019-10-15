Верховный суд смягчил приговор украинцу за шпионаж

Как сообщает "Интерфакс", судья вынес вердикт изменить приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет и Давыденко назначено наказание ниже низшего предела.
Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи на территории Республики Крым.
В ФСБ РФ рассказали, что гражданин Украины собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, чтобы передать эти данные в СБУ. Утечка этих данных могла нанести ущерб безопасности России.