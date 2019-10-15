Верховный суд смягчил приговор украинцу за шпионаж

Верховный суд РФ снизил срок наказания до 7 лет колонии украинцу Константину Давыденко, который в июне 2019 года был осужден за шпионаж на 10,5 лет лишения свободы.

Как сообщает "Интерфакс", судья вынес вердикт изменить приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет и Давыденко назначено наказание ниже низшего предела.

Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи на территории Республики Крым.

В ФСБ РФ рассказали, что гражданин Украины собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, чтобы передать эти данные в СБУ. Утечка этих данных могла нанести ущерб безопасности России.