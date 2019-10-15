Верховный суд смягчил приговор украинцу за шпионаж

Новости

В одной из новосибирских квартир ночью обрушился потолок 13:04
В Совфеде предложили запретить размещение ядерного оружия за рубежом 13:02
Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с космонавтом Леоновым 13:00
Тело умершего на отдыхе в "Артеке" ребенка доставили в Петербург 13:00
Марат Хуснуллин: К 2022 году в Москве будет построено еще 67 км и 27 станций метро 13:00
Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander 13:00
В Талице получили квитанции за вывоз мусора на покойных родственников 12:51
Атомные бомбы США застряли в Турции 12:48
Видео: гигантскую змею в Таиланде поймали голыми руками 12:40
Москвичей предупредили о скачках давления на этой неделе 12:40
СМИ: Россия возьмет под контроль сирийский город Манбидж 12:38
В Сочи осудили похитивших участок санатория МВД мошенников 12:37
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 12:35
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей 12:31
В Эрмитаже установили урны для пластика 12:29
Челентано возвращается на экраны с новым шоу 12:29
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 12:27
Мэр Саратова после убийства девочки пообещал снести гаражи 12:25
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 12:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС 12:11
Новый Volkswagen Golf рассекретили за 10 дней до премьеры 12:00
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:52
Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира 11:52
В Крыму на 2020 год продлят льготный тариф на воду 11:49
Майнер из Ингушетии украл 160 тысяч киловатт–часов электричества 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верховный суд смягчил приговор украинцу за шпионаж

Текст: Александр Степанов
Верховный суд РФ снизил срок наказания до 7 лет колонии украинцу Константину Давыденко, который в июне 2019 года был осужден за шпионаж на 10,5 лет лишения свободы.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости

Как сообщает "Интерфакс", судья вынес вердикт изменить приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: пресс-служба Ростовского областного суда
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет и Давыденко назначено наказание ниже низшего предела.

Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи на территории Республики Крым.

В ФСБ РФ рассказали, что гражданин Украины собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, чтобы передать эти данные в СБУ. Утечка этих данных могла нанести ущерб безопасности России.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Шпионские скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции
Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора