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15.10.2019 10:48
Проект: В регионах

Волгоградский АПК получил 47 золотых медалей

Текст: Роман Мерзляков
Свыше ста наград Минсельхоза России, среди которых гран-при конкурса и 47 золотых медалей, получила Волгоградская область по итогам 21-й главной аграрной выставки страны "Золотая осень".
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

С 9 по 12 октября представители волгоградской делегации приняли участие в деловой программе. Подтверждением эффективности мер по развитию малого предпринимательства на селе стали медали конкурса "Лучшее крестьянские хозяйства": семь золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей, а также четыре благодарности профильного министерства.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский губернатор представил в Москве проект обводнения поймы

Как сообщает пресс-служба администрации региона, высокую оценку получил проект по строительству комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Концепцию представлял лично губернатор Андрей Бочаров.

Наградами также отмечены администрации муниципальных районов, которые активно поддерживают кооперацию. Не остались без наград и сами кооперативы: объединение "Колос" Николаевского района удостоено золотой медали, а кооператив "Краснянский" Кумылженского района - бронзовой. За достижение высоких результатов в устойчивом развитии сельских территорий "золотом" отмечены администрации Алексеевского, Николаевского, Октябрьского районов, а также администрации сельских поселений - Новокиевского (Новоаннинский район), Калиновского (Киквидзенский район), Таловского (Еланский район).

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградская общественность поможет сформировать структуру управления ЖКХ

Высшие награды выставки достались и ведущим предприятиям региона. Представители научного сообщества удостоены более 20 медалей за инновационные разработки и внедрение новых сортов и технологий. Лидером по количеству наград стал Волгоградский государственный аграрный университет - на его счету 12 медалей, из которых 10 - высшей пробы.

Кроме того, золотыми медалями отмечены управление гостехнадзора, а также комитет ветеринарии Волгоградской области. Также Минсельхоз России поощрил наградами аграриев региона за участие в мероприятиях по развитию мелиорации. За время реализации федеральной программы введено в строй 24 тысячи гектаров орошения. Примечательно, что волгоградский завод дождевальных машин признан лучшим отечественным производителем мелиоративной и оросительной техники.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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