Показатели санаторно-курортного туризма в России в ближайшие годы будут расти на десять процентов ежегодно. С таким прогнозом выступил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. На юге, где сосредоточено огромное число санаториев, также с оптимизмом говорят о приросте на 10, а то и больше процентов. И одним из двигателей прогресса эксперты считают скорое открытие железнодорожного сообщения с Крымом.

- Загрузка наших санаториев в межсезонье увеличивается, но очень медленно, - говорит руководитель одного из санаторно-курортных объединений Евгений Михайлов. - Всего на два-три процента в год. Одна из основных причин - транспортное сообщение. Стоимость авиабилетов очень высокая. Она превышает цену самого отдыха. Наши гости, как правило, не летают на самолетах и не приезжают на собственных автомобилях. Они в основном едут на поезде. И после открытия железнодорожного сообщения, я надеюсь, к нам вернутся россияне, которые приезжали сюда много лет назад.

Речь идет о людях в возрасте, уточняет руководитель оздоровительных комплексов.

- Это не молодежь, у которой отпуск раз в году, летом, - продолжает Михайлов. - Это люди в возрасте, свободные в межсезонье. Тем более что отдых в это время дешевле. Сейчас путевка в санаторий на одного человека, включающая проживание, питание и лечение, в среднем стоит около 1,2 тысячи рублей в сутки. Конечно, можно купить номер и в три раза дороже. Но мы говорим о наиболее востребованном сегменте. Сегодня многие профсоюзы своим нынешним и бывшим сотрудникам - пенсионерам предоставляют путевки по льготной цене, а иногда даже полностью оплачивают. Мы надеемся, что эта поддержка тоже позволит увеличить количество оздоравливающихся.

К сожалению, по словам руководителей санаториев, многие крымские здравницы все еще вынуждены закрываться на зиму из-за недостаточной загрузки. Обслуживать десять-пятнадцать постояльцев им невыгодно. Нужно хотя бы полторы сотни человек, чтобы восполнять затраты на содержание объекта и работу персонала. Идеальным вариантом для некоторых средств оздоровления является победа в тендерах фонда соцстраха и госорганов соцзащиты на оказание услуг санаторно-курортного лечения.

- Летом у нас занято около 80 процентов номеров, говорит директор ГУП РК, курирующего сразу несколько санаториев, Людмила Ермакова. - Хотя за этот год мы стали принимать на 15 процентов больше отдыхающих, чем годом ранее. К нам приезжают на оздоровление даже из Израиля и Германии. Ведь в Крыму есть такие природные ресурсы (сакская грязь, минеральные источники, высокое содержание в воздухе йода и фитонцидов), которые сложно найти в других местах. Помимо этого, в санатории в последние годы увеличился поток родителей с детьми, которые приезжают как по льготным путевкам, так и за свой счет. После начала движения поездов им будет легче и дешевле к нам добираться. Мы готовы принимать больше людей. Главное, чтобы жители других регионов были хорошо информированы о том, что Крым - это территория оздоровления, что в межсезонье тут можно хорошо поправить здоровье за небольшие деньги.

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также рассчитывает на увеличение числа отдыхающих в межсезонье.

- Отличие нашего предложения от заграничных, в частности, в том, что у них в основном курорты, где можно укрепить свое и так хорошее здоровье. А здесь после лечебных процедур человек с инвалидной коляски может встать на ноги, - подчеркивает глава профильного комитета. - Заполняемость большинства наших санаториев в летний период сто процентов и выше. Как бы странно это ни звучало, но некоторые заполнены на 120 процентов. Люди проживают за пределами комплексов, потому что нет свободных мест, а лечатся на их территории. Толчок к росту числа туристов и отдыхающих в осенне-зимний период должно дать открытие железнодорожного сообщения. По результатам свежих соцопросов, от 7 до 11 процентов россиян заявляют, что хотят поехать в крымские санатории.

В министерстве курортов и туризма Крыма говорят, что потенциал у отрасли действительно большой, но многим санаториям сегодня нужна модернизация. А для обновления существующих объектов и строительства новых необходимы кредитные ресурсы. Сейчас представители республиканского министерства с коллегами из Министерства экономического развития РФ и Ростуризма обсуждают возможные льготные финансовые механизмы для владельцев санаториев, которые позволят провести модернизацию быстрее. .

Справка "РГ"

По данным республиканского министерства курортов и туризма, в Крыму 147 учреждений предоставляет санаторно-курортное лечение, 210 гостиниц и пансионатов располагает медицинскими центрами. Средняя загрузка в период курортного сезона 2019 года - более 70 процентов.

А как у соседей

По информации администрации Краснодарского края, в 2019 году отдых в санаторно-курортных учреждениях региона выбрали 1,12 миллиона человек. По всей видимости, эта цифра к концу года, вырастет, так как в межсезонье оздоровительные туры не менее востребованы благодаря особенностям южного климата и развитой инфраструктуре.

Бальнеологические процедуры и грязелечение на Кубани отдыхающим предлагают в 197 санаторно-курортных комплексах, рассчитанных на 97 тысяч мест. Спектр услуг широк: есть трехдневные оздоровительные туры выходного дня, в которые входит общее оздоровление организма, СПА-процедуры и психологическая разгрузка, и более продолжительные двух - и трехнедельные, включающие большее количество лечебных процедур в зависимости от вида заболевания: здесь и ударно-волновая терапия, и лечение мультимодульными роботизированными аппаратами, и такие инновационные методы, как дельфинотерапия или лечение шоколадом.

Зимой отдыхающих, конечно, меньше, но в данном случае погода не имеет решающего значения.

- В таких условиях крупные здравницы не ограничиваются одним продуктом, ведь, туристы, приезжающие в Сочи, прежде всего, ассоциируют отдых с расслабленной курортной атмосферой: прогулками на свежем воздухе, СПА-процедурами, вечерними дискотеками и экскурсиями. Поэтому чаще всего туристы в течение года выбирают популярную систему "все включено", - рассказал гендиректор местного оздоровительного комплекса Алексан Багдасарян.