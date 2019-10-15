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15.10.2019 11:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Артюхов призвал ямальцев участвовать в конкурсе "Лидеры России"

Текст: Елена Панова
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей региона становиться настоящими лидерами России.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Конкурс дает массу возможностей для саморазвития, построения карьеры и поиска новых друзей. В прошлом году ямальцы были одними из самых активных участников. Я уверен, что в этом году будет так же. Призываю всех участвовать в "Лидерах России". Это действительно интересно и полезно, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что конкурс не только для молодых и амбициозных.

- Я встречал на "Лидерах России" и состоявшихся управленцев, которые просто хотят чего-то нового. И не всегда речь идет о повышении или переводе на госслужбу. Порой самое важное - знакомство и возможность общаться с интересными людьми.

Фото: gpointstudio/iStock
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Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал продолжит поддержку финалистов и полуфиналистов конкурса. По итогам третьего сезона они получат образовательные сертификаты на сумму в 230 тысяч рублей каждый, как и по итогам предыдущего конкурса. Напомним, впервые сертификаты вручали в 2019 году по инициативе Дмитрия Артюхова. Деньги целевые, потратить их можно на обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального образования. На сегодняшний день правом на получение образовательного гранта воспользовались 16 человек, 13 - уже проходят обучение.

Напомним, старт заявочной кампании очередного сезона всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" дал 4 октября президент России Владимир Путин. Только за первые трое суток на конкурс заявилось более 46 тысяч человек со всех уголков страны, в том числе и ямальцы.

Этап регистрации продлится до 27 октября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф, описать свой лидерский опыт и загрузить видеоинтервью. Затем пройдет дистанционный отбор, а с января по март - полуфиналы конкурса во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март - апрель 2020 года. Все полуфиналисты получат образовательный грант на один миллион рублей, наставников в лице лидеров бизнеса и госуправления и возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

Показательно, что сам глава Ямала Дмитрий Артюхов был полуфиналистом первого конкурса "Лидеры России". И не случайно стал в итоге главой Ямала.

К слову, несколько дней назад на Ассамблее стран Арктического круга в столице Исландии Рейкьявике глава Арктического совета Оулавюр Гримссон обратился к Дмитрию Артюхову с вопросом, каким образом на таком важном посту - губернатора одного из самых важных арктических регионов России - оказался молодой руководитель.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
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- Во-первых, я очень люблю свой Ямал. Это мой родной регион. И мне свойственна определенная страсть - помочь в его развитии. Как это произошло? Это не секрет. Наш президент Владимир Путин создает новые форматы (мы в России называем это "социальный лифт"), которые позволяют ребятам, даже самым молодым, попасть "на вид". "Лидеры России" - это многоуровневый конкурс, который раскрывает потенциал. И уже несколько губернаторов, несколько ведущих федеральных руководителей благодаря своему желанию и определенным умениям делают стремительную карьеру. Поэтому, как всегда, ответ сложен, но сочетание любви к тому делу, которым ты занимаешься и тем возможностям, которые предоставляются в России, позволили произойти этому. У нас действительно страна огромных возможностей! - отметил Дмитрий Артюхов.

Свое участие в первом конкурсе Дмитрий Артюхов не раз называл настоящей удачей. Он считает "Лидеров России" не только настоящим социальным лифтом, но и механизмом тестирования управленцев, готовых менять жизнь в России к лучшему.

Отметим, в регионе при назначениях на руководящие должности как раз используется принцип "Лидеров России", кандидаты проходят публичные оценочные процедуры, и в отборе губернатор участвует лично. Иными словами, принцип конкурса лучших управленцев страны становится частью кадровой стратегии главы Ямала.

По итогам прошлых сезонов конкурса несколько участников получили должности в правительстве округа и в муниципальных администрациях. Олег Клочков был назначен директором департамента государственного заказа, Роман Пикун стал первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Алексей Горпинченко - заместителем главы администрации Нового Уренгоя.

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Жители Ямала принимают активное участие в конкурсе с первого сезона. В 2018 году на конкурс заявилось 2289 ямальцев, в полуфинал вышел 21 человек, 3 участника дошли до финала. В 2017 году до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал.

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