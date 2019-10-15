Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) своим приказом утвердило результаты кадастровой оценки 3222 объектов капстроительства: домов, квартир, хозпостроек, гаражей и паркингов.

В 2021 году уральцам первый раз придется заплатить налог исходя из кадастровой стоимости имущества. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В силу он вступит 1 января 2020 года. Уже в 2021-м жителям региона первый раз придется заплатить налог на имущество исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Многие опасаются резкого роста суммы, поскольку кадастровая стоимость очень близка к рыночной. На самом деле величина зависит не только от этого, но и от ставок, которые каждый муниципалитет утверждает самостоятельно. Сделать это они обязаны до 1 ноября, 70 администраций уже отправили свои предложения в МУГИСО.

- В соответствии с Налоговым кодексом муниципалитетам передано право применять ставки в размере от 0 до 0,3 процента от кадастровой стоимости имущества. Часть склоняется к дифференцированному подходу к объектам, - отмечает и. о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов.

Именно из-за дифференцированной шкалы налога на недвижимость в гордуме Екатеринбурга развернулась дискуссия. Началось с того, что вице-мэр по стратегическому планированию, экономике и финансам Марина Андрусь заявила депутатам: если сохранить единую ставку 0,1 процента для всех, бюджет потеряет 200 миллионов рублей. Максимальная - в 0,3 процента - принесет дополнительно 890 миллионов, но для многих собственников станет тяжелой ношей. Поэтому решено по-разному рассчитывать налог, исходя из стоимости и вида объектов, чтобы и люди особо не пострадали, и бюджет потерял незначительно.

Так, владельцам квартир дешевле трех миллионов рублей предложили платить, как и раньше, 0,1 процента от кадастровой стоимости. Тем, у кого жилье стоит от 3 до 4 миллионов, - 0,2 процента. А вот хозяевам элитной недвижимости (ценой свыше шести миллионов рублей) придется раскошелиться: для них ставка может составить 0,3 процента.

Для собственников недорогих частных домов (до трех миллионов рублей) посильной нагрузкой мэрия считает 0,15 процента от кадастровой стоимости. Для коттеджа ценой в 4-6 миллионов ставка равна уже 0,2. Все, что дороже, - 0,3.

Прогрессивная шкала налога, уверены чиновники, защищает граждан: по данным народных избранников, 70 процентов квартир в Екатеринбурге стоит менее четырех миллионов рублей. Кроме того, люди получат автоматически налоговый вычет: 50 квадратных метров на жилой дом, 20 - на квартиру, 10 - на комнату. Эта площадь, не облагаемая налогом. Дополнительные вычеты введут и для многодетных.

- Те, кто платил много, будут отдавать чуть меньше. А те, кто совсем мало, не будут платить вообще, с учетом вычетов, либо чуть больше, чем раньше, - объяснила Марина Андрусь.

Большинство депутатов не согласилось с предложенной системой начисления. Председатель гордумы Игорь Володин назвал документ сырым, от которого могут пострадать прежде всего хозяева вторичного жилья. По мнению народных избранников, прогрессивная шкала налога подталкивает покупать только дешевую недвижимость, ведь пять однокомнатных квартир обойдутся дешевле, чем одна большая 150-метровая. К тому же тот, кто приобрел четырехкомнатную несколько лет назад, сегодня может уже выйти на пенсию и не иметь таких доходов.

Проект еще раз рассмотрят 17 октября на заседании бюджетной комиссии гордумы.

Проверь себя

На сайте МУГИСО mugiso.midural.ru размещена формула налога: (H1-H2) х K + H2, где H1 - сумма налога от кадастровой стоимости объекта, Н2 - сумма налога от инвентаризационной стоимости, К - коэффициент (в первый год уплаты налога от кадастровой стоимости он равен 0,2). Чтобы узнать Н1, надо из общей площади объекта отнять ту, что подлежит налоговому вычету, умножить на кадастровую стоимость метра и ставку налога.

Берем для примера хрущевку площадью 28,5 метра. Налог от инвентаризационной стоимости на эту квартиру в 2018 году составил 243,96 рубля, кадастровая стоимость одного метра равна 69 тысячам рублей.

По новым правилам владельцу придется заплатить 312,6 рубля: (586,5 - 243,96) х 0,2 + 243,96. Сумма 586,5 получается таким образом: (28,5 -20) х 69 000 х 0,1%.

Кстати

По словам Елены Топал, заместителя директора центра государственной кадастровой оценки Свердловской области, до 1 января 2020 года можно изменить кадастровую стоимость своего имущества, если вы обнаружили технические или методологические ошибки (допустим, реальные характеристики объекта не совпадают с теми, что указаны в едином госреестре недвижимости). Для этого необходимо обратиться по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, подъезд 3, каб. 6614. После предварительной публикации отчета оценщики получили 1492 замечания.

На заметку

Узнать кадастровую стоимость своей недвижимости можно на портале www.rosreestr.ru в разделе "Фонд данных государственной кадастровой оценки" по кадастровому номеру объекта.