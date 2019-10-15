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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спикера обвинили в подлоге

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 233(7991)
Свердловская прокуратура передала в суд дело в отношении спикера Думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Преступление, по версии следствия, Александр Карамышев совершил осенью 2017 года: уехал в отпуск на десять дней, а по возвращении подписал два табеля учета рабочего времени и четыре платежных поручения о начислении зарплаты, где период его отсутствия не отражен.

- Заявление я не писал, поскольку председатель Думы должен уведомлять об отпуске сам себя. Специалист, занимающийся документами, также находился в отпуске. У нас был перерыв между заседаниями, все разъехались, и я решил купить горящий тур и отдохнуть в Турции. Табели учета рабочего времени подают вперед. Чтобы начислить зарплату 30-го числа, документы сдают 20-го. Если сотрудник уходит после этого на больничный, делается поправка. Специалист передал бумаги 20-го числа, я улетел 26-го. Вернулся и сразу попросил внести изменения, но процесс затянулся. В этот момент и появилось заявление в прокуратуру, - рассказал "РГ" Александр Карамышев.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Представители надзорного ведомства нагрянули в Думу, изъяли документы. Тем временем в бумаги внесли изменения, бухгалтерия удержала у спикера зарплату за дни отсутствия - около 53 тысяч рублей - и начислила отпускные.

- Меня обвиняют в том, что я скрыл свое отсутствие, пытаясь похитить деньги, но я ничего не скрывал: об отпуске сообщил главе муниципального образования и зампредседателя Думы. Я считаю, произошла техническая ошибка специалиста, которая наказывается административно. Меня же обвиняют по серьезной статье, предусматривающей до шести лет лишения свободы, - добавил Карамышев.

- Решение о возбуждении уголовного дела было принято с учетом материалов прокурорской проверки. Органами СК допрошено более 20 свидетелей, проведен анализ служебной, кадровой и финансовой документации, регламентирующей деятельность муниципальной Думы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

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