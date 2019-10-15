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15.10.2019 09:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наталья Комарова призвала югорчан стать лидерами России

Текст: Елена Панова
Глава Югры Наталья Комарова призвала жителей регионы принять участие во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Как сообщили "РГ" в департаменте общественных и внешних связей региона, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Дорогие югорчане, начался прием заявок третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России". В этом году участники смогут проявить себя в новых профессиональных специализациях - здравоохранении, науке, финансах и технологии. Это возможность раскрыть свой потенциал, найти опытных наставников, научиться ставить и решать задачи. Быть участником конкурса "Лидеры России" - большая ответственность. За вами - будущее Югры, - отметила Наталья Комарова.

Напомним, старт заявочной кампании очередного сезона всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" дал 4 октября президент России Владимир Путин. Только за первые трое суток на конкурс заявилось более 46 тысяч человек со всех уголков страны, в том числе и югорчане.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра признана лидером в реализации национальной политики в России

Этап регистрации продлится до 27 октября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф, описать свой лидерский опыт и загрузить видеоинтервью. Затем пройдет дистанционный отбор, а с января по март - полуфиналы конкурса во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март-апрель 2020 года. Все полуфиналисты получат образовательный грант на один миллион рублей, наставников в лице лидеров бизнеса и госуправления и возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.

Отметим, что во втором сезоне конкурса было зарегистрировано 227 193 заявки, в том числе от Югры - 3053. К участию в очном полуфинале, который проходил в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. По итогам ретеста в полуфинале оказались 43 участника. В финал вышли четыре представителя Югры.

Добавим, что в течение 2018 года с финалистами и полуфиналистами конкурса в Югре проходила активная работа. Они были включены в состав совета главных конструкторов по бережливым технологиям Югры, общественного совета при департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры, в региональный резерв управленческих кадров для замещения руководящих должностей в органах государственной власти округа.

Кроме того, финалистов и полуфиналистов в Югре привлекли в качестве экспертов к работе стратегической сессии, которая прошла в рамках программы обучения "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" на базе Уральского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Они приняли участие в разработке стратегии модернизации лабораторной службы Югры и других мероприятиях.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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