Трагедия, произошедшая осенью с 19-летним тюменцем Юрием Ференцем, взволновала многих россиян. История связана с темой пересадки органов условно живого человека нуждающимся в них пациентам клиник. Она вызвала дискуссию, подчас чрезмерно эмоциональную, иногда переходящую границы приличия, однако, безусловно, полезную с точки зрения просвещения, обозначения этических и юридических аспектов вопроса.

Находясь за рулем "Жигулей", Юрий врезался в грузовик. Легковушку сплющило, у водителя перелом основания черепа. В коме доставлен в реанимацию областной больницы № 2, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Не прошло и трех суток, как врачи констатировали смерть мозга. Предполагалось использовать органы молодого человека в качестве донорских.

Родственники Юрия, осаждая отделение клиники и не веря словам докторов, сказали категорическое "нет" трансплантации, а вскоре отправили в прокуратуру заявление с требованием проверить действия реаниматологов, подозревая их в недобросовестности. О конфликте сообщили местные СМИ, всероссийскую огласку он приобрел после "Прямого эфира" Андрея Малахова. Тут же в Интернет подкинули кипящие комментарии разоблачители "черной трансплантологии", вольно трактуя информацию. На волне родственники скончавшегося другого молодого пациента заподозрили тайное "изъятие органов" и также потребовали расследования.

После этого группа тюменских медиков инициировала в соцсетях флешмоб #продолжайжить под слоганом "Даю спасти жизнь". Он означает, во-первых, что зачинатели готовы, если с ними случится подобное несчастье, стать донорами. Во-вторых, это обращение к каждому физически крепкому человеку старше 18 лет с вопросом, как он поступит, что скажет самому себе и близким. Флешмоб вызвал немало негативных, гневных откликов. Даже угроз. Впрочем, сетевое СМИ "72.RU", сообщившее о #продолжайжить и проведшее опрос среди читателей, констатирует преобладание позитива. На начало недели проголосовало около 1450 человек. Из них 52 процента полностью разделили позицию флешмоберов, 11 - отчасти, 24 - не определились и только 10 - категорически против. Многие тюменцы с изумлением узнали, что в городе практикуется трансплантация.

Зачинатели флешмоба готовы, если с ними, как с Юрием Ференцем, случится несчастье, стать донорами

Флешмоб стартовал с подачи невролога Сергея Семешко, психотерапевта Елены Томиной и участкового терапевта Никиты Плотникова - представителей неформального сообщества "Медицинский клуб", объединившего около 1800 сотрудников учреждений здравоохранения Тюменской области. Елена и Сергей поделились с корреспондентом "РГ" своими мыслями о происходящем.

Елена Томина: Нас никто сверху либо снизу не подталкивал. За кружкой чая определились с личным отношением к донорству, решили деликатно обратить внимание земляков на вопрос жизни и смерти в данном ракурсе. Хотя трансплантация в России практикуется давно, от Европейского сообщества наша страна по числу операций на миллион человек отстает более чем в четыре раза, от Испании же - в девять. У нас намного больше тех, кому медицина не сумела продлить жизнь в силу острейшего дефицита донорских органов.

Одна из главных причин - предубеждения, страхи. Ужастиками о нелегальной трансплантации нас кормят - ради привлечения аудитории - отдельные производители телепрограмм, журналисты, блогеры, политики. В головах рождаются картины похищения людей, которых кромсают скальпелями. Сильны суеверия. Моя знакомая предостерегает: "Флешмобом смерть к себе притягиваете". Из комментария в интернет-издании: "Если у человека вырезать орган, то в следующей жизни он может родиться без него".

Поражает ожесточение тюменцев. Один советует лечь под нож, "чтобы скорее выпотрошили". Другой рекомендует: "Отдайте собственных детей на органы". Выходит, вызвали огонь на себя. Вообще, замечу, я врач в третьем поколении. И скажу: прежде никогда не было такого количества людей, агрессивно относящихся к медикам. Спрашивается, вполне ли здорово общество в целом?

По моим наблюдениям, более трезвое, осмысленное отношение к трансплантологии у молодого поколения. На сей счет сама приняла решение, уведомив о нем близких. А следом - моя старшая дочь, когда узнала о "доброжелательных" комментариях в адрес нашей семьи. Это ее личное решение, мне остается с уважением к нему отнестись.

Сергей Семешко: Не предполагали, что флешмоб вызовет контрастную реакцию - от добросердечной поддержки до язвительных откликов с нотками ненависти. Сказывается, думаю, подрыв доверия к медикам, которых все чаще представляют публике как алчных, непрофессиональных, склонных к преступлениям. Тысячи спасаемых ежедневно жизней, работа на полторы-две ставки - это рутина, непривлекательно, зато изобрети очередное "дело врачей" - скандальный интерес гарантирован. В любой отрасли есть недостаточно квалифицированные специалисты, нечистые на руку, ленивые. Почему же на медицине свет клином сошелся? Таким образом удобно отвлекать от больных тем? И откуда навязчивая мысль о злодейских замыслах реаниматологов, только и поджидающих момента "вырвать" из пациентов органы?

Недавно с коллегами мы еще вот о каком этическом повороте размышляли. Представим, что чей-то сын или дочь попали в беду, без пересадки они обречены. И тут родители, которые были принципиально против потенциального использования своих детей как доноров, начинают умолять бога о "ниспослании" доноров, должных спасти продолжателей собственного рода. Или они смирятся и не изменят своим принципам? Вряд ли.

В чем суть претензий

После предъявления претензий лечащим врачам Юрия его родителями и близкими родственниками региональное управление СК РФ организовало доследственную проверку, параллельно с ней идет служебная. Главное в жалобе: медики по телефону называли разительно отличающиеся данные о времени смерти мозга и, если верен зафиксированный в документах час, известили о кончине непозволительно поздно, а в целом высказаны сомнения в том, что для спасения парня сделано все. И - встречная претензия: близкие погибшего буквально ворвались в помещения реанимации, сломав дверь, отдавая медперсоналу распоряжения и дезорганизуя работу всего отделения.

А что говорит закон

В России существует так называемая презумпция согласия на трансплантацию: по умолчанию любой совершеннолетний после наступления смерти может быть использован как донор, если ранее он, его супруга или муж, а при их отсутствии - один из близких родственников не заявили о несогласии. Его можно выразить устно при свидетелях или на бумаге, заверенной нотариально либо руководителем медицинской организации. Законодательство РФ не допускает принуждение к изъятию органов и тканей для трансплантации. Их изъятие у живого человека допускается только с его добровольного согласия.