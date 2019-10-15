Опыт Свердловской области и Югры используют для создания типовых проектов реконструкции школ по всей России. По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, работа согласована с федеральными минстроем и минпросвещения.

- Мы изучили лучшие проекты реконструкции действующих школ в центре города Москвы, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, когда можно в 2-3 раза увеличить мощность и эффективно использовать пространство. Это позволит быстрее отказаться от второй и третьей смен, сделать комфортным образовательный процесс. Если десять лет назад у нас было десять миллионов школьников, то сегодня - 16, а к 2024 году будет свыше 18. И просто строительством задачу увеличения мест достаточно быстро не решить, - подчеркнула глава АСИ.

В условиях сложившейся городской застройки зачастую нет другого выхода, как снести старое здание и на его месте поставить новое, более высокое и вместительное, но то площадь земельного участка не позволяет, то выше четырех этажей возводить нельзя - реконструкцию серьезно сдерживали СанПиНы.

Именно с подачи регионов Минстрой РФ озаботился смягчением требований. По словам руководителя ведомства Владимира Якушева, через полгода в силу вступят нормы, согласно которым можно проектировать школы высотой пять этажей. При этом использовать верхние следует с учетом правил пожарной безопасности. В частности, на пятом этаже разрешено размещать кабинеты только для старшеклассников. Зато актовые залы теперь могут перебраться с первого-второго на третий этаж. Кроме того, снимут ограничения по ориентации окон по сторонам света. Все это позволит экономить до 30 процентов сметы на реконструкцию.

Актовые залы теперь могут перебраться с первого-второго на третий этаж

В качестве позитивного примера эксперты приводят екатеринбургские школы № 9 и № 1. Девятая занимает здание - памятник культуры федерального значения, построенное в 1847-1852 годах. Архитекторы умудрились сохранить исторический фасад, пристроить крыльцо, современный танцзал, актовый зал и столовую. Благодаря этому в гимназии смогли организовать 250 дополнительных учебных мест и отменить вторую смену.

Школа № 1 на ВИЗ-бульваре помоложе девятки, всего-то 1938 года постройки, но тоже тесная: до реконструкции здесь училось всего 400 ребят. После - 1200. Проектировщики за счет перепада высот вписали в участок не одно, а сразу два здания: учебный и общешкольный блоки, благодаря чему у детей появилось два новых спортивных зала, а также хореографический, оздоровительный и актовый. Во дворе оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута.