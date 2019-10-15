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15.10.2019 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи заплатят пациенту за неправильно срощенные кости

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени пациент подал в суд на больницу за неправильно срощенный перелом. Из-за проблем, возникших во время лечения, мужчина получил вторую группу инвалидности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области, за неправильно срощенные кости клиника заплатит пациенту 300 тысяч рублей. В больницу мужчина попал в июне 2016 года - у него был диагностирован закрытый перелом левой голени со смещением. Пациента прооперировали и поставили ему аппарат Илизарова, однако спустя несколько месяцев начались осложнения.

Фото: istock
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В ноябре мужчина пришел на амбулаторный прием, в ходе которого выяснилось, что аппарат дестабилизирован. Пациента направили на врачебную комиссию, чтобы определить дальнейший ход лечения - как оказалось, с запозданием. После снятия устройства обнаружилось, что кости срощены неправильно. Тюменцу пришлось продолжить лечение в Кургане, в научном центре имени Илизарова. В апреле 2017 года его вновь прооперировали и установили новый аппарат.

После завершения лечения в январе 2018 года мужчина подал в суд на медучреждение. Иск о возмещении вреда поступил в Ленинский районный суд в августе. К разбирательству также подключилась районная прокуратура. Больница выступила против иска и отказалась признать вину врачей.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что на этапе амбулаторного лечения в ОКБ были допущены нарушения в лечении и диагностики перелома. Это привело к тому, что пациенту причинили вред здоровью средней тяжести. Мужчина получил инвалидность - сначала второй группы, а затем третьей, которую сняли через год.

Суд встал на сторону истца - с больницы взыскали 250 тысяч рублей морального вреда и более 80 тысяч в счет возмещения расходов на юридические услуги и проведение экспертизы.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Халатность врачей
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