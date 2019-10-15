В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой Ил-76

Уральский следственный комитет на транспорте изучает обстоятельства аварийной посадки в екатеринбургском аэропорту Кольцово грузового самолета Ил-76.
Авиационный инцидент случился накануне - воздушное судно сообщением Улан-Удэ-Екатеринбург приземлилось 17.20.
"По предварительным данным, командир экипажа доложил диспетчеру о том, что сработал индикатор невыхода переднего шасси", - рассказали в пресс-службе регионального СК на транспорте.
Посадка прошла штатно. На борту находились 12 членов экипажа - все целы и невредимы. Самолет так же в порядке.
"Запрошены документы о причинах технической неисправности, о мерах по их устранению, опрашиваются наземные службы аэропорта и члены экипажа. По результатам проверки будет принято решение", - передает следственное ведомство.