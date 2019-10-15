В одном из бывших райцентров Челябинской области, поселке Бродокалмак, кипят нешуточные страсти. Жители левобережной части говорят, что их оставили без благ цивилизации, в отличие от соседей с правого берега, где есть нормальные дороги, уличное освещение, а в дома проведен газ и водопровод.

- К нам даже "скорая" не приезжает, - сетуют члены инициативной группы левобережцев. - Дорог нет - остались одни направления. А без освещения по вечерам, понятное дело, не проехать! Воды нет, газа нет. Власти одними обещаниями кормят.

- Да что "скорая", у меня сноха с детской коляской по улице пройти не может, - поясняет местная жительница Людмила Попкова. - Сначала перепахали, когда водовод делали, - тянули из-за реки, когда у нас своя скважина. Потом опять все перерыли, когда газ проводили. В межсезонье грязь такая, что из дома не выйти. А у главы на семь бед один ответ: "Собирайте подписи, пишите бумагу". Да мы куда только не писали!

Бродокалмак расположен вдоль реки Теча, берега которой после аварии на химкомбинате "Маяк" в 1957 году огородили колючей проволокой. На левом берегу - несколько десятков дворов. На правом - административный центр села: площадь со старинными домами и местный бродвей, растянувшийся почти на шесть километров. Может, и правда, не доходят руки у властей до жителей отрезанной рекой части поселения?

- Новый водовод провели до левобережной части поселка для галочки, - считает эксперт ОНФ Виталий Вороной. - Бесхозное оборудование разграблено. На память о больших планах остались траншеи, торчащие трубы и три практически высохших колодца. Некоторые вынуждены ежедневно преодолевать километр пути туда и обратно, чтобы набрать ведро воды. Подключиться к газу люди не в состоянии - цены неподъемные. Местые власти могли бы предложить поставщику разработать совместную программу, но они бездействуют.

- Наш поселок начали газифицировать еще в 1997 году, - не согласен глава муниципалитета Юрий Хруль. - Моя семья живет в частном доме, и нам потребовалось на подключение 140-150 тысяч рублей. Но сначала необходимо подготовить техусловия, сделать вентиляцию, оплатить монтаж. На все ушло полтора года. Думаю, за это время можно накопить нужную сумму, и 30-40 процентов домовладений такую возможность нашли.

103 подворья были готовы провести газ, однако в бюджете района не нашлось денег на подключение

С остальными сложнее. У кого-то нет правоустанавливающих документов на дома. Ежегодно около 10-15 дворов подают заявки на газификацию. 103 подворья были готовы провести газ в этом году, однако в бюджете района не нашлось денег на подключение.

Уличного освещения в левобережной части поселка тоже не существует. Есть одиночные фонари, за их состоянием власти обязаны следить. И, если поступит обращение, готовы вызвать мастеров. Но весь процесс, по словам главы, может занять от двух недель до месяца. Зато с водой все в порядке, просто на водоводе установлена заглушка.

- С 2015 года заявок от жителей левого берега не поступало, - пояснил глава. - Кто-то не хочет платить за воду, у кого-то своя скважина. Так что проблема преувеличена.

В ОНФ придерживаются другого мнения.

- В контракте на строительство водовода не установили гарантийные сроки, - отметил эксперт ОНФ Дмитрий Денисов. - Заказчик определил их размытой формулировкой "гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается производителем оборудования". О каких сроках, производителях и оборудовании идет речь, непонятно.

По словам главы Красноармейского района Юрия Сакулина, документацию неоднократно проверяли и нарушений не нашли.

- Водовод действующий, - сообщил глава района. - Можем подключить левый берег хоть сейчас, но нет желающих. С газификацией возникли проблемы, и мы попросили губернатора выделить примерно два миллиона рублей. Если деньги найдут, есть шанс провести газ в часть домов в этом году.

Так ли это, установят надзорные органы. По словам зампрокурора Красноармейского района Марии Кирьяновой, проверка идет.