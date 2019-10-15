Новости

В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 20:51
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 20:50
Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе 20:42
Рэпер Баста сообщил подробности о покупке клуба СКА Ростов 20:33
Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX 20:27
УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии 20:15
В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции 20:01
Путин получил черный пояс в ОАЭ 19:56
За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать 19:38
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто 19:33
Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu 19:32
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Великом Новгороде реконструируют здание драмтеатра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 19:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Река развела

Жители левобережной части села Бродокалмак требуют уравнять их в правах с правым берегом
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 233(7991)
В одном из бывших райцентров Челябинской области, поселке Бродокалмак, кипят нешуточные страсти. Жители левобережной части говорят, что их оставили без благ цивилизации, в отличие от соседей с правого берега, где есть нормальные дороги, уличное освещение, а в дома проведен газ и водопровод.

- К нам даже "скорая" не приезжает, - сетуют члены инициативной группы левобережцев. - Дорог нет - остались одни направления. А без освещения по вечерам, понятное дело, не проехать! Воды нет, газа нет. Власти одними обещаниями кормят.

Фото: Иван Пышечкин/ РГ
Москвичи смогут пожаловаться на работу светофоров через QR-коды

- Да что "скорая", у меня сноха с детской коляской по улице пройти не может, - поясняет местная жительница Людмила Попкова. - Сначала перепахали, когда водовод делали, - тянули из-за реки, когда у нас своя скважина. Потом опять все перерыли, когда газ проводили. В межсезонье грязь такая, что из дома не выйти. А у главы на семь бед один ответ: "Собирайте подписи, пишите бумагу". Да мы куда только не писали!

Бродокалмак расположен вдоль реки Теча, берега которой после аварии на химкомбинате "Маяк" в 1957 году огородили колючей проволокой. На левом берегу - несколько десятков дворов. На правом - административный центр села: площадь со старинными домами и местный бродвей, растянувшийся почти на шесть километров. Может, и правда, не доходят руки у властей до жителей отрезанной рекой части поселения?

- Новый водовод провели до левобережной части поселка для галочки, - считает эксперт ОНФ Виталий Вороной. - Бесхозное оборудование разграблено. На память о больших планах остались траншеи, торчащие трубы и три практически высохших колодца. Некоторые вынуждены ежедневно преодолевать километр пути туда и обратно, чтобы набрать ведро воды. Подключиться к газу люди не в состоянии - цены неподъемные. Местые власти могли бы предложить поставщику разработать совместную программу, но они бездействуют.

- Наш поселок начали газифицировать еще в 1997 году, - не согласен глава муниципалитета Юрий Хруль. - Моя семья живет в частном доме, и нам потребовалось на подключение 140-150 тысяч рублей. Но сначала необходимо подготовить техусловия, сделать вентиляцию, оплатить монтаж. На все ушло полтора года. Думаю, за это время можно накопить нужную сумму, и 30-40 процентов домовладений такую возможность нашли.

103 подворья были готовы провести газ, однако в бюджете района не нашлось денег на подключение

С остальными сложнее. У кого-то нет правоустанавливающих документов на дома. Ежегодно около 10-15 дворов подают заявки на газификацию. 103 подворья были готовы провести газ в этом году, однако в бюджете района не нашлось денег на подключение.

Уличного освещения в левобережной части поселка тоже не существует. Есть одиночные фонари, за их состоянием власти обязаны следить. И, если поступит обращение, готовы вызвать мастеров. Но весь процесс, по словам главы, может занять от двух недель до месяца. Зато с водой все в порядке, просто на водоводе установлена заглушка.

- С 2015 года заявок от жителей левого берега не поступало, - пояснил глава. - Кто-то не хочет платить за воду, у кого-то своя скважина. Так что проблема преувеличена.

В ОНФ придерживаются другого мнения.

Фото: Светлана Клочкова
Жителям вологодского села предложили самим решать проблему стоков

- В контракте на строительство водовода не установили гарантийные сроки, - отметил эксперт ОНФ Дмитрий Денисов. - Заказчик определил их размытой формулировкой "гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается производителем оборудования". О каких сроках, производителях и оборудовании идет речь, непонятно.

По словам главы Красноармейского района Юрия Сакулина, документацию неоднократно проверяли и нарушений не нашли.

- Водовод действующий, - сообщил глава района. - Можем подключить левый берег хоть сейчас, но нет желающих. С газификацией возникли проблемы, и мы попросили губернатора выделить примерно два миллиона рублей. Если деньги найдут, есть шанс провести газ в часть домов в этом году.

Так ли это, установят надзорные органы. По словам зампрокурора Красноармейского района Марии Кирьяновой, проверка идет.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей