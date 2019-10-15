Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения

Роскачество и аналогичные международные институты потребительских испытаний и исследований качества исследовали микроволновые печи 55 брендов.

Среди испытаний на безопасность первым стал на утечку микроволнового излучения. Эксперты измеряли значения излучений по всей внешней поверхности СВЧ-печи, кроме основания на расстоянии пять сантиметров. В итоге испытание прошли все микроволновки, и риска утечки микроволнового излучения нет.

Также все печи выдержали испытания на электробезопасность и почти все - на термическую безопасность.

Кроме того, эксперты Роскачества проверили, сколько энергии потребляют микроволновки, насколько они удобны в эксплуатации, много ли шума они издают.

Все подробности и названия лучших СВЧ-печей и "аутсайдеров" можно прочитать на сайте Роскачества.