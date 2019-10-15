Роспотребнадзор: Из-за немытых рук ежегодно умирают более 1,4 млн детей

Ежегодно в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи, пневмонии и других заболеваний, связанных с грязными руками, сообщили в Роспотребнадзоре.

Снизить заболеваемость позволяет мытье рук с мылом, указывают в ведомстве.

"Мытье рук с мылом - эффективный способ предотвратить эти потери. Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20 процентов и от острых кишечных инфекций на 50 процентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний. Среди них дизентерии, гепатита А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Заражение происходит как напрямую, так и через различные поверхности, такие как мягкие игрушки и средства обихода.

В среднем за год из-за грязных рук происходит более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85 процентов пострадавших в этих вспышках являются детьми, констатируют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендовали регулярно мыть руки с мылом водой 37-38 градусов по Цельсию, тщательно промывая кожу между пальцами и под ногтями. После мытья руки нужно вытереть насухо.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 15 октября отмечается "Всемирный день чистых рук". Впервые такая инициатива была реализована в 2008 году, когда более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом.