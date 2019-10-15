Путин назвал рекордную сумму, потраченную россиянами в ОАЭ

Россия готова и дальше сотрудничать с ОАЭ в космической отрасли, а также работать по дальнейшему облегчению визового режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Эмираты, на переговорах в Абу-Даби.

У входа во дворец Владимира Путина снова встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян, который успел добраться раньше из аэропорта - видимо, на вертолете, чтобы снова оказать гостю высокие почести. Во дворце уже собрались сотни эмиратцев в красочных одеждах, с российскими флагами, в том числе и дети, чтобы приветствовать гостя.

Путин и наследный принц Абу-Даби кратко побеседовали с космонавтами. Российский лидер назвал Аль Нахайяна большим другом России, а наследный принц заявил, что отправка эмиратского космонавта на МКС стала историческим достижением и "реализацией давней мечты основателя нашего государства". Космонавты же сказали, что если бы не поддержка российского президента, этого бы не произошло. "Если бы не наша дружба, этого бы не произошло", - пояснил Путин, говоря и про Аль Нахайяна.

"За короткое время из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, и внешне становится все лучше и лучше", - похвалил на переговорах Абу-Даби российский лидер и отметил успешное развитие двусторонних отношений, а также плотную координацию по глобальным и региональным вопросам, по Сирии, Ливии, Йемену, ситуации в Персидском заливе. Налажено взаимодействие по линии МИД, советов безопасности, спецслужб и министерств обороны.

ОАЭ лидируют среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией. В 2018 году товарооборот увеличился на 3,6 проц и составил почти 1,7 млрд долларов. Путин поблагодарил Аль Нахайяна за личную поддержку партнерства РФПИ и фонда "Мубадала". "Эти инвестиции составили уже 2,3 млрд долларов, но и ваши российские партнеры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран", - сравнил он.

Россия и ОАЭ продолжают координацию усилий на мировом рынке углеводородов - в том числе благодаря соглашению "ОПЕК+". На новый уровень вышло сотрудничество по освоению космоса. Москва и дальше готова содействовать Эмиратам в этой сфере, включая спутниковую навигацию и запуск аппаратов на орбиту, заверил Путин.

ОАЭ - популярное направление для российских туристов. В прошлом году рост составил 23 процента и наши туристы потратили свыше 1,3 млрд долларов. Сопоставимо с товарооборотом, сравнил Путин, и подчеркнул пользу, которую принесла взаимная отмена виз с февраля, добавив, что Россия готова работать с ОАЭ по дальнейшему облегчению визового режима.

Президент РФ также пожелал здоровья президенту ОАЭ. В свою очередь, Аль Нахайян передал теплые братские приветствия от главы ОАЭ. "Дорогой брат, дорогой друг! Рад видеть вас спустя больше года с нашей последней встречи в Москве, - тепло приветствовал Путина наследный принц Абу-Даби. - Считаю Россию своим вторым домом и еще раз хочу поблагодарить за теплый прием".

"Наша страна уделяет приоритетное внимание развитию диалога с РФ", - подчеркнул Аль Нахайян. "Наши страны связывают дружественные отношения и многоплановое сотрудничество во всех областях, и плоды его очевидны, в том числе в виде хороших экономических показателей", - подчеркнул он.

"Для ОАЭ ваш визит - честь, это исторический визит", - сказал наследный принц Абу-Даби. "Для ОАЭ братские, дружеские стратегические отношения с РФ - приоритет", - заверил он.