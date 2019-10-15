Россияне назвали самые скучные профессии

Новости

Демократы заявили о недостаточных мерах Трампа в отношении Турции 05:08
На Камчатке нанесли удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" 05:06
На Сахалине и Камчатке произошли землетрясения 05:02
В Японии рассказали о последствиях тайфуна "Хагибис" 05:02
Бывшего полицейского в США обвинили в убийстве афроамериканки 04:57
На Дальнем Востоке началось масштабное военное учение 04:43
Глава Пентагона обвинил Турцию в освобождении боевиков ДАИШ 04:35
Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали 04:30
Ученые научили иммунную систему находить скрытые раковые клетки 04:30
Застрявшие в Японии российские туристы во вторник вернутся домой 03:58
В Приморье при взрыве в пятиэтажном доме погибла женщина 03:52
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии 03:40
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии 03:30
Президент Эквадора выполнил главное требование протестующих 03:20
Калифорния первой в США запретит натуральные меха 03:02
В Нью-Йорке День Колумба отметили грандиозным шествием 02:51
Зампостпреда РФ при ООН: Россияне не получили 18 виз на сессию ГА 02:39
В бразильском штате Баия введен режим ЧП из-за загрязнений пляжей нефтью 02:13
Не менее 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии 02:08
США ввели санкции против минобороны и минэнерго Турции 01:34
Трамп: США сохранят военное присутствие на юге Сирии 01:08
В Мексике преступники из засады расстреляли 14 полицейских 00:53
Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции 00:30
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов 14.10.2019
Трамп заявил, что не против, "чтобы Асад защищал курдов от Турции" 14.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
15.10.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Россияне назвали самые скучные профессии

Текст: Ольга Игнатова
Самая скучная профессия - охранник. Такого мнения придерживаются 13 процентов респондентов, принявших участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На втором месте профессия бухгалтера с девятью процентами голосов. Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для пяти процентов россиян скучна деятельность продавца. По четыре процента набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря считают очень скучными по три процента опрошенных. Любая сидячая работа навевает тоску на два процента россиян. Труд вахтера скучен для двух процентов участников опроса. Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

Фото: iStock
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11 процентов соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6 процентов). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте бухгалтер (12 процентов против пяти процентов у мужчин). Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11 процентов соответственно).

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов). Но за шесть лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает: шесть процентов в 2013 году и 13 процентов сейчас.

Экономика Работа Занятость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением