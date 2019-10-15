На проходящем в Японии Кубке мира по волейболу среди мужских команд стал известен победитель. Им досрочно стала сборная Бразилии. Действующие олимпийские чемпионы победили национальную команду Японии в четырех сетах - 3:1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25).

В свою очередь, сборная России еще накануне потеряла все шансы на награды. В своем заключительном матче наши парни обыграли Тунис - 3:0 (25:16, 25:16, 25:15) и завершили турнир на шестом месте.

Комментируя "Р-Спорту" итоги выступления сборной в Японии, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что команда должна была выступить лучше на Кубке мира:

- Без учета состава, который смог поехать в Японию, сборная должна была побеждать Австралию и Аргентину, бороться с Японией. Результат мог быть другим... Не так, как хотелось бы, выступила команда.