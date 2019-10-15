Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира

На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место. Выиграли турнир за день до окончания соревнований бразильцы.

Мужская сборная России привезла на Кубок мира экспериментальный состав. После провала на чемпионат Европы главный тренер команды Туомас Саммельвуо решил проверить в деле тех, кто в этом сезоне не всегда попадал на крупные турниры. Итог оказался неутешителен - россияне не только проиграли фаворитам, но и уступили командам, которые заметно уступают россиянам в классе.

В заключительной встрече сборная России встречалась с командой Туниса. И тут проблем у команды Туомаса Саммельвуо не возникло. Победа в трех партиях была одержана крайне убедительная - 25:16, 25:16, 25:15. Благодаря этому российская команда в итоговой таблице заняла шестое место, опередив Италию.

За день до завершения турнира обладателем Кубка мира в третий раз стала команда Бразилии, второй результат показали волейболисты из Польши, третье место у команды США.