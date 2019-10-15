На выходных Даниил Медведев выиграл четвертый титул в этом году, победив в финале турнира в Шанхае немца Александра Зверева - 6:4, 6:1.

Многие эксперты считают, что уже в следующем году Медведев может стать первой ракеткой мира. Фото: REUTERS

- Даниил играет так, как никто раньше не выступал. Он просто не дает тебе показать силу. Думаю, сейчас Медведев - лучший в мире, - сказал после матча Зверев.

А ведь всего пару лет назад Даниил не видел смысла в теннисе и задавался вопросом: "Зачем к игре относиться серьезно? Для этого нужна такая преданность делу, такая психологическая сила. А у меня ощущение, что в этом нет такой надобности".

Если бы Медведев не выбрал теннис, вероятно, он бы стал экономистом или футболистом. Даниил учился в Москве в МГИМО на факультете экономики и коммерции, но из-за постоянных тренировок ему пришлось бросить учебу. Когда Медведеву стукнуло 16, он вместе с семьей переехал во Францию, где жила его сестра. Россиянин более двух лет пробивался в профессиональный тур, выиграл в 2018 году первый турнир. И все же громко о себе Даниил заявил только в этом году.

Главная загадка - за счет чего Медведев так резко прибавил, выиграл кучу титулов, стал рекордсменом по числу побед в этом году в мужском туре и вообще считается тем, кто придет на смену Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу? Ведь прошло всего несколько месяцев с момента поражения в первом круге "Ролан Гаррос" в Париже от Пьера-Угу Эрбера, после которого, казалось, Даниилу уже ничто не светит в этом сезоне.

6,8 миллиона долларов призовых заработал в этом году Даниил Медведев. Всего он выиграл пять титулов

Как признается сам Даниил, все дело в психологии. Если раньше Медведева было легко разозлить и вывести из себя, то сейчас он в любой ситуации остается спокойным. Болеют против него болельщики на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке - россиянин лишь благодарит их и просит, чтобы они и дальше переживали за соперников. Провоцирует его Стефанос Циципас - Даниил не обращает на это внимания и с легкостью громит оппонента, как это было в Шанхае.

- Я даже не мечтал, что смогу выйти в шесть финалов подряд. Одно могу сказать точно: я не чувствую себя непобедимым, - сказал Медведев после триумфа в Шанхае. - Но мне нельзя успокаиваться. Стоит немного сдать - и люди сразу забудут о всех победах и начнут критиковать тебя.

Игрой Медведева восторгаются не только его соперники и специалисты, но и знаменитые теннисисты прошлого. В частности, восьмикратный победитель турниров "Большого шлема" Андре Агасси.

- Медведев знает, когда надавить, когда добавить остроты. Он также понимает, в какой момент можно дать сопернику совершить несколько ошибок. Думаю, он может стать лучшим в туре, - считает Агасси.

Чуть ранее о Медведеве лестно высказался Надаль. Испанец назвал Даниила лучшим теннисистом своего поколения.

- На данный момент Медведев - сильнейший игрок молодого поколения. Летний отрезок вряд ли мог сложиться для него лучше, - отметил Надаль.

Ну а пока Медведев вышел на третье место в рейтинге по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Он оттеснил с этой позиции Федерера. Остается верить, что Даниил ударно проведет концовку этого удивительного сезона.