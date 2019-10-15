Новости

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале 22:20
Мэр Саратова опроверг запрет детям отклоняться от маршрута в школу 22:15
В Совфеде прокомментировали требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР 22:09
"Газпрому" принудительно отключили импортную технику через спутник 22:07
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь 22:05
Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО 21:30
Эксперт отметил социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020 год 21:25
Достижения "Почты России" в области технологий отмечены престижной премией 21:10
Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу "Миротворца" 21:05
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 20:51
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 20:50
Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе 20:42
Рэпер Баста сообщил подробности приобретения ростовского клуба СКА 20:33
Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX 20:27
УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии 20:15
В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции 20:01
Путин получил черный пояс в ОАЭ 19:56
За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать 19:38
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто 19:33
Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu 19:32
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Великом Новгороде реконструируют здание драмтеатра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 21:15
Рубрика: Спорт

Ракетная атака Медведева

Российский теннисист стал четвертой ракеткой мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 233(7991)
На выходных Даниил Медведев выиграл четвертый титул в этом году, победив в финале турнира в Шанхае немца Александра Зверева - 6:4, 6:1.
Многие эксперты считают, что уже в следующем году Медведев может стать первой ракеткой мира. Фото: REUTERS Многие эксперты считают, что уже в следующем году Медведев может стать первой ракеткой мира. Фото: REUTERS
Многие эксперты считают, что уже в следующем году Медведев может стать первой ракеткой мира. Фото: REUTERS

- Даниил играет так, как никто раньше не выступал. Он просто не дает тебе показать силу. Думаю, сейчас Медведев - лучший в мире, - сказал после матча Зверев.

Фото: REUTERS
Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Шанхае

А ведь всего пару лет назад Даниил не видел смысла в теннисе и задавался вопросом: "Зачем к игре относиться серьезно? Для этого нужна такая преданность делу, такая психологическая сила. А у меня ощущение, что в этом нет такой надобности".

Если бы Медведев не выбрал теннис, вероятно, он бы стал экономистом или футболистом. Даниил учился в Москве в МГИМО на факультете экономики и коммерции, но из-за постоянных тренировок ему пришлось бросить учебу. Когда Медведеву стукнуло 16, он вместе с семьей переехал во Францию, где жила его сестра. Россиянин более двух лет пробивался в профессиональный тур, выиграл в 2018 году первый турнир. И все же громко о себе Даниил заявил только в этом году.

Главная загадка - за счет чего Медведев так резко прибавил, выиграл кучу титулов, стал рекордсменом по числу побед в этом году в мужском туре и вообще считается тем, кто придет на смену Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу? Ведь прошло всего несколько месяцев с момента поражения в первом круге "Ролан Гаррос" в Париже от Пьера-Угу Эрбера, после которого, казалось, Даниилу уже ничто не светит в этом сезоне.

6,8 миллиона долларов призовых заработал в этом году Даниил Медведев. Всего он выиграл пять титулов

Как признается сам Даниил, все дело в психологии. Если раньше Медведева было легко разозлить и вывести из себя, то сейчас он в любой ситуации остается спокойным. Болеют против него болельщики на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке - россиянин лишь благодарит их и просит, чтобы они и дальше переживали за соперников. Провоцирует его Стефанос Циципас - Даниил не обращает на это внимания и с легкостью громит оппонента, как это было в Шанхае.

- Я даже не мечтал, что смогу выйти в шесть финалов подряд. Одно могу сказать точно: я не чувствую себя непобедимым, - сказал Медведев после триумфа в Шанхае. - Но мне нельзя успокаиваться. Стоит немного сдать - и люди сразу забудут о всех победах и начнут критиковать тебя.

Игрой Медведева восторгаются не только его соперники и специалисты, но и знаменитые теннисисты прошлого. В частности, восьмикратный победитель турниров "Большого шлема" Андре Агасси.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Даниил Медведев снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля"

- Медведев знает, когда надавить, когда добавить остроты. Он также понимает, в какой момент можно дать сопернику совершить несколько ошибок. Думаю, он может стать лучшим в туре, - считает Агасси.

Чуть ранее о Медведеве лестно высказался Надаль. Испанец назвал Даниила лучшим теннисистом своего поколения.

- На данный момент Медведев - сильнейший игрок молодого поколения. Летний отрезок вряд ли мог сложиться для него лучше, - отметил Надаль.

Ну а пока Медведев вышел на третье место в рейтинге по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Он оттеснил с этой позиции Федерера. Остается верить, что Даниил ударно проведет концовку этого удивительного сезона.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин получил черный пояс в ОАЭ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"