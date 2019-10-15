Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе

Стороны конфликта подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском. Об этом дал понять 15 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного заседания ТКГ в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

Как известно, разведение сил было назначено еще на 7 октября на предыдущем заседании, но и на этом возобновить его не удалось. "Тем не менее сегодня стороны подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим его воплощение в жизнь", - допускает дипломат, подтвердив, что новый график разведения сил и средств обсуждался в белорусской столице. Правда, он признал, что стороны "не достигли взаимопонимания по конкретной дате".

Дипломат с сожалением констатировал, что не может позитивно оценить и соблюдение режима прекращения огня, поскольку число нарушений в истекший период резко возросло. "В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал посол.

Подводя итоги очередных минских переговоров, Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и выплаты пенсий. Что касается гуманитарной группа ТКГ, то она, по словам дипломата, продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, уточнил он, были затронуты и вопросы поиска пропавших без вести.

В центре внимания политической рабочей группы 15 октября была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, сообщает агентство.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы, уточняет агентство, состоится 29 октября.