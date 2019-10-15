Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

Украинская сборная стала пятой командой вслед за Бельгией, Италией, Россией и Польшей, досрочно обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов. Более того - футболисты Андрея Шевченко не опустятся ниже второго места. На второй строчке в этой группе с 11-ю очками идет Португалия, на третьей - Сербия (10 баллов), победившая в понедельник вечером Литву (2:1).

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Франция - Турция - 1:1, Молдавия - Албания - 0:4, Косово - Черногория - 2:0, Болгария - Англия - 0:6, Исландия - Андорра - 2:0.