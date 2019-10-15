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15.10.2019 09:46
Рубрика: Экономика

Счетная палата выявила способ не повышать зарплату соцработникам в регионах

Текст: Евгений Гайва

Работодатели в регионах избегают предусмотренного указами президента и госпрограммой "Соцподдержка граждан" повышения зарплат социальным работникам, отметила Счетная палата по результатам анализа госпрограммы.

Для того, чтобы не повышать зарплату соцработникам, их переводят на должности, не подпадающие под действие президентских указов. Например, некоторые соцработкники числятся в качестве "рабочих бюро бытовых услуг", "специалистов по социальной работе", а также на должностях вспомогательного персонала. Потому, численность социальных работников продолжает сокращаться, отмечают в СП.

Фото: iStock
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В результате, констатировали в контрольном ведомстве, задача повышения зарплат соцработникам не выполнена. "Не достигнуто плановое значение указанного показателя (индикатор) в 2017 - 2018 годах (план - 89,5 процента, факт - 74,2 процента; план - 100 процентов, факт - 87,4 процента соответственно). По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года значение показателя (индикатора) составило 86,6 процента. Риск недостижения планового значения показателя (индикатора) связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышения уровня заработной платы социальных работников", - говорится в документе.

В подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" заложено отношение средней зарплаты социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню оплаты труда в регионе. Он должен был достичь 100 процентов в 2018 году и сохраняться на этом уровне в последующие три года.

Экономика Работа Зарплата Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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