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15.10.2019 15:14
Рубрика: Власть

Шентоп: Санкции не остановят операцию Турции в САР

Текст: Галина Мисливская (Белград)

Анкара не удивлена новыми санкциями США, ограничения никак не повлияют на ее действия в Сирии, заявил российским журналистам председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп "на полях" 141-й ассамблеи МПС в Белграде.

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"Это не что-то неожиданное, потому что это уже обсуждалось в США. Они думают, что они могут управлять международной политикой введением санкций, но они неправы", - сказал он.

Санкции, продолжил парламентарий, это не путь достижения результата в международной политике, о чем свидетельствует мировой опыта. Более того, ограничения усиливают те страны, против которых вводятся, полагает он.

Отвечая на вопрос, могут ли санкции остановить операцию Турции в Сирии, Мустафа Шентоп сказал - "ни за что".

По его словам, партия сирийских курдов "Демократический союз" и курдские Отряды народной самообороны - "это террористические организации, которые под прикрытием сил коалиции пытаются создать автономную зону в регионе". "И цель Турции - ликвидировать такие формирования", - заявил Шентоп.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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При этом он подчеркнул, что в интересах Турции сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить ее политический суверенитет как можно быстрее. "Но Турция не допустит создания коридора для террористов прямо возле ее границ", - заключил спикер.

Также во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Мустафой Шентопом. По словам представителя турецкой делегации, они "достаточно подробно" обсудили ситуацию в приграничных с Турцией районах Сирии. "Стороны обменялись мнениями. Точка зрения России по этому вопросу хорошо известна", - сказал он

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