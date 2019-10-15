СК сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах

Следственный комитет РФ объявил о серии обысков одновременно в нескольких регионах России. Обыски идут в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых шло финансирование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вот что объяснила корреспонденту "РГ" представитель ведомства:

- Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Это статья 174 Уголовного кодекса РФ.

По словам Петренко, в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Несколько сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Но кто конкретно, в СК не говорят и фамилий не называют.

Еще по ходатайству следователей суд арестовал открытые ФБК в кредитных организациях счета. В СК утверждают, что уже установлено, что на эти счета поступали деньги из иностранных источников. Именно этот факт, напомнили в следственном ведомстве, стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Расследование уголовного дела продолжается.