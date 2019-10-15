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15.10.2019 15:20
Рубрика: Власть

СК внедрит комплексы, анализирующие большие объемы информации из Сети

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ проводит тестовые испытания комплексов, способных анализировать большие объемы информации из открытых источников, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин.
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

Он подчеркнул, что интернет все чаще становится "местом преступления" и практика показывает, что уровень преступности, в том числе трансграничной, в информационно-телекоммуникационных сетях будет повышаться. Для того чтобы поставить барьер таким правонарушениям, в том числе необходимы мощные вычислительные комплексы.

"Нами продолжается апробация комплексов в области анализа больших объемов информации, позволяющих обрабатывать и анализировать, в том числе из открытых источников информации, таких, к примеру, как социальные Сети. Не исключено, что они в скором времени будут внедрены в следственную практику", - подчеркнул Бастрыкин.

Глава следственного комитета РФ также рассказал, что цифровизация общества вносит свои корректировки в работу криминалистов.

"В последнее время существенно возросла необходимость осмотра большого количества электронных носителей. В текущем году нашими специалистами осмотрено более 2,5 тысячи устройств и объектов, содержащих информацию в электронном виде, это уже больше чем в прошлом году", - сказал Бастрыкин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В качестве примера он привел расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств на 19,4 млн руб. "При заключении и исполнении государственного контракта данные электронных носителей позволили получить значимую информацию о схеме хищения. Я не могу раскрыть детали, касающиеся способов изъятия и анализа такой информации, это тайна следствия, но для нас очевидна их эффективность", - сказал глава Следственного комитета.

Он также отметил, что в большинстве случаев оперативное исследование видеозаписей и быстрое получение интересующих следствие данных является основой раскрытия уголовных дел и установления лиц, причастных к их совершению.

Также, по словам Бастрыкина, помогают раскрыть преступления и данные космической съемки. "В январе - июне 2019 года обработано 36 следственных запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли из космоса, по которым получено 300 маршрутов съемки, из них российских снимков - 146. По целому ряду уголовных дел данные дистанционного зондирования Земли, представленные Криминалистическим центром, легли в основу обвинительных приговоров", - подчеркнул он.

Бастрыкин отметил, что наиболее востребованы материалы космической съемки при расследовании должностных, экономических и экологических преступлений, а также криминальных посягательств коррупционного характера.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "РГ"

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