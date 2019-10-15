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Рубрика: В мире

Понаехали

Сколько людей гибнет под колесами американских дипломатов?
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Союзнические отношения США и Британии проходят проверку на прочность смертельным ДТП, в котором по вине супруги американского дипломата погиб 19-летний англичанин. Разразившийся дипломатический скандал серьезно подпортил доверительную атмосферу между Лондоном и Вашингтоном. Впрочем, как выяснила "РГ", под колесами автомобилей посольств и консульств США по всему миру гибнут десятки людей без каких-либо особых последствий для американцев.
Родители погибшего Гарри Данна безуспешно требуют передачи британскому правосудию виновной в ДТП американки. Фото: AP Родители погибшего Гарри Данна безуспешно требуют передачи британскому правосудию виновной в ДТП американки. Фото: AP
Родители погибшего Гарри Данна безуспешно требуют передачи британскому правосудию виновной в ДТП американки. Фото: AP

Авария, которая унесла жизнь английского подростка Гарри Данна, произошла еще в конце августа в городке Кроутон, примерно в 70 километрах к северу от Лондона. По данным полиции, Анна Сакулас - супруга "прикрытого" дипломатическим иммунитетом сотрудника американской разведки, работающего на местном "объекте", - забыла про принятое в Англии левостороннее движение и выехала на внедорожнике "Вольво" на встречную полосу, где насмерть сбила 19-летнего мотоциклиста. Дожидаться исхода разбирательства ДТП явная виновница смертельной аварии не стала и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, быстро скрылась на территории США.
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Столь унизительное для англичан поведение ближайших союзников по НАТО вызвало гнев не только родителей погибшего подростка, но и ярость тысяч рядовых граждан, которые потребовали от правительства Ее Величества немедленно принять меры к восстановлению справедливости. В итоге глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб встретился с семьей Данна, а затем Форин-офис официально обратился к Госдепартаменту с просьбой лишить иммунитета Анну Сакулас, а затем экстрагировать ее в Соединенное Королевство для суда.

В сложившейся ситуации Вашингтон стоит перед щекотливым выбором: отказать требованиям, звучащим из Альбиона, означает пустить "червоточинку" в тесное англосаксонское партнерство. Альтернатива - дать возможность англичанам осудить имевшую на момент совершения ДТП дипломатический статус гражданку США. О том, какой психологический эффект произведет выбор второго варианта на тысячи сотрудников Госдепартамента и "дипломатов в погонах", говорить не приходиться. Тем более, история подобных инцидентов, в которые регулярно попадают сотрудники американских дипмиссий за рубежом, изобилует похожими примерами.

Дожидаться исхода разбирательства ДТП в Британии совершившая наезд американка не стала

Так, в 1998 году сотрудник консульства США во Владивостоке Дуглас Кент устроил автоаварию, в результате которой инвалидом остался местный житель Александр Кашин. Американец сослался на свой дипломатический статус и избежал наказания. В 2004 году охранявший посольство США в Румынии морпех проехал на красный свет и врезался в такси, убив известного румынского музыканта. На призыв Бухареста снять иммунитет с виновника аварии американские власти ответили отказом. В 2011, 2013 и 2018 годах под колесами автопарка американского посольства в Пакистане погибли сразу несколько местных граждан - все дипломаты избежали суда. Летом этого года сотрудница посольства США в Киргизии сбила студента - американское диппредставительство лишь выразило "сочувствие".

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Здесь надо отметить, дипломаты всех без исключения стран действительно защищены от уголовного преследования положениями Венской конвенции. Впрочем, при аналогичных инцидентах в самих Соединенных Штатах сотрудникам иностранных посольств на "сочувствие" рассчитывать не приходится. Показательной в этой связи является история с грузинским дипломатом, которому в 1997 году, несмотря на "зеленый" паспорт, "впаяли" семь лет лишения свободы за произошедшее по его вине ДТП в Вашингтоне, в результате которого погибла 16-летняя американка.

Что же до скандальной истории вокруг погибшего по вине американки 19-летнего Гарри Данна, то, как бы это ни печально звучало для англичан, едва ли ради нее США пойдут на отказ от избирательного подхода к соблюдению норм международного права.

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