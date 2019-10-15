Сколько людей гибнет под колесами американских дипломатов?

Союзнические отношения США и Британии проходят проверку на прочность смертельным ДТП, в котором по вине супруги американского дипломата погиб 19-летний англичанин. Разразившийся дипломатический скандал серьезно подпортил доверительную атмосферу между Лондоном и Вашингтоном. Впрочем, как выяснила "РГ", под колесами автомобилей посольств и консульств США по всему миру гибнут десятки людей без каких-либо особых последствий для американцев.

Авария, которая унесла жизнь английского подростка Гарри Данна, произошла еще в конце августа в городке Кроутон, примерно в 70 километрах к северу от Лондона. По данным полиции, Анна Сакулас - супруга "прикрытого" дипломатическим иммунитетом сотрудника американской разведки, работающего на местном "объекте", - забыла про принятое в Англии левостороннее движение и выехала на внедорожнике "Вольво" на встречную полосу, где насмерть сбила 19-летнего мотоциклиста. Дожидаться исхода разбирательства ДТП явная виновница смертельной аварии не стала и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, быстро скрылась на территории США.

Столь унизительное для англичан поведение ближайших союзников по НАТО вызвало гнев не только родителей погибшего подростка, но и ярость тысяч рядовых граждан, которые потребовали от правительства Ее Величества немедленно принять меры к восстановлению справедливости. В итоге глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб встретился с семьей Данна, а затем Форин-офис официально обратился к Госдепартаменту с просьбой лишить иммунитета Анну Сакулас, а затем экстрагировать ее в Соединенное Королевство для суда.

В сложившейся ситуации Вашингтон стоит перед щекотливым выбором: отказать требованиям, звучащим из Альбиона, означает пустить "червоточинку" в тесное англосаксонское партнерство. Альтернатива - дать возможность англичанам осудить имевшую на момент совершения ДТП дипломатический статус гражданку США. О том, какой психологический эффект произведет выбор второго варианта на тысячи сотрудников Госдепартамента и "дипломатов в погонах", говорить не приходиться. Тем более, история подобных инцидентов, в которые регулярно попадают сотрудники американских дипмиссий за рубежом, изобилует похожими примерами.

Дожидаться исхода разбирательства ДТП в Британии совершившая наезд американка не стала

Так, в 1998 году сотрудник консульства США во Владивостоке Дуглас Кент устроил автоаварию, в результате которой инвалидом остался местный житель Александр Кашин. Американец сослался на свой дипломатический статус и избежал наказания. В 2004 году охранявший посольство США в Румынии морпех проехал на красный свет и врезался в такси, убив известного румынского музыканта. На призыв Бухареста снять иммунитет с виновника аварии американские власти ответили отказом. В 2011, 2013 и 2018 годах под колесами автопарка американского посольства в Пакистане погибли сразу несколько местных граждан - все дипломаты избежали суда. Летом этого года сотрудница посольства США в Киргизии сбила студента - американское диппредставительство лишь выразило "сочувствие".

Здесь надо отметить, дипломаты всех без исключения стран действительно защищены от уголовного преследования положениями Венской конвенции. Впрочем, при аналогичных инцидентах в самих Соединенных Штатах сотрудникам иностранных посольств на "сочувствие" рассчитывать не приходится. Показательной в этой связи является история с грузинским дипломатом, которому в 1997 году, несмотря на "зеленый" паспорт, "впаяли" семь лет лишения свободы за произошедшее по его вине ДТП в Вашингтоне, в результате которого погибла 16-летняя американка.

Что же до скандальной истории вокруг погибшего по вине американки 19-летнего Гарри Данна, то, как бы это ни печально звучало для англичан, едва ли ради нее США пойдут на отказ от избирательного подхода к соблюдению норм международного права.