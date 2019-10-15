Сноуден обвинил США, Великобританию и Австралию в давлении на Facebook

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден обвинил правительства США, Великобритании и Австралии в попытке подорвать "единственный существующий в настоящее время способ для надежной защиты информации в мире - шифрование".

Согласно опубликованной бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ статье в британской газете The Guardian, западные правительства пытаются заставить Facebook предоставить им возможность доступа к интернет-траффику этой IT-компании.

По данным Сноудена, в настоящее время в принадлежащем Facebook мессенджере Whats App применяются алгоритмы шифрования сообщений пользователей. Но в случае получения правительствами США, Великобритании и Австралии возможности беспрепятственного просмотра содержания интернет-переписки мир станет менее "свободным", указывает экс-сотрудник ЦРУ.

Напомним, что в 2013 году Эдвард Сноуден раскрыл существование глобальной программы электронной слежки спецслужб США за американскими и иностранными гражданами под названием Prism.