Специалисты СКР активизируют память свидетелей для раскрытия преступлений

Специалисты Следственного комитета России для раскрытия преступлений проводят мероприятия по активизации памяти свидетелей и потерпевших, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По его словам, для того чтобы получить ценную информацию от свидетеля, необходимо учитывать много факторов, в том числе его психологическое состояние при восприятии информации, возраст и другие аспекты.

Со свидетелями и потерпевшими работают опытные специалисты, которые помогают вспомнить информацию, которая важна для следствия, занимаются вопросами в области психологии по составлению субъективных рисованных портретов.

"В этом году проведены различные мероприятия по активизации памяти в отношении 264 свидетелей и потерпевших, в том числе 110 несовершеннолетних. Составлено 87 субъективных рисованных и фотокомпозиционных портретов во взаимодействии со специалистами-психологами, а также в результате воссоздания внешности по имеющимся фото- (в том числе посмертным) и видеоматериалам по ряду уголовных дел", - сказал глава Следственного комитета России.

Он отметил, что такая работа способствовала раскрытию ряда преступлений.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "РГ"