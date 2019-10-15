Стоимость нефти продолжает снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее цены снизились более чем на 2 процента.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 мск подешевели на 0,47 доллара до 58,88 доллара за баррель. Ранее в понедельник цена упала на 1,16 доллара и к закрытию торгов составила 59,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель. К закрытию предыдущей сессии снижение составило 1,11 доллара, до 53,59 доллара за баррель.

Обеспокоенность на рынке вызывает продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Кроме того, давление на рынок оказывает ожидаемое повышения запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд.