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15.10.2019 10:58
Рубрика: Спорт

Тайсон Фьюри заработает за дебют в рестлинге около 15 миллионов долларов

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заработает около 15 миллионов долларов за дебют в рестлинге. 31 октября он проведет первый поединок под эгидой WWE против Брауна Строумана.

Фото: REUTERS/Steve Marcus
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Боксер Тайсон Фьюри решил податься в рестлинг сразу по нескольким причинам. Во-первых, это позволит ему неплохо заработать. Только за первый бой он получит 12 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов). Во-вторых, поклонником WWE является его сын Принс, который будет счастлив увидеть отца в любимом шоу, сообщает The Sun.

Не так давно Фьюри уже посетил такое шоу, где как раз и устроил конфликт со Строуманом. Естественно, что все действия являлись частью сценария популярного в США и многих других странах шоу. Реакция публики подтолкнула руководителей WWE к проведению боя.

Тем более, что Тайсону Фьюри уже пообещали титульный поединок с победителем боя между изгнанным из ММА за употребление допинга Броком Леснаром и завершившим карьеру в UFC Кейном Веласкесом. По слухам, этот бой также пополнит банковский счет британца на круглую сумму.

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