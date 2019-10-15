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15.10.2019 18:50
Рубрика: Экономика

Все будет быстро

Три часа уходит сегодня на проверку поездов на одном пункте пропуска между странами
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Международную конвенцию, упрощающую пересечение границы для железнодорожных пассажиров, планируют подписать российские власти. Кабмин дал такое распоряжение Министерству транспорта РФ.
Бывает, поезда на границах стоят часами. Сейчас есть реальная возможность сократить это время. Фото: Сергей Михеев. Бывает, поезда на границах стоят часами. Сейчас есть реальная возможность сократить это время. Фото: Сергей Михеев.
Бывает, поезда на границах стоят часами. Сейчас есть реальная возможность сократить это время. Фото: Сергей Михеев.

"Речь идет о введении упрощенных контрольных процедур в пассажирских поездах, пограничном и таможенном контроле в поездах по новой технологии в пути следования, организации пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме, сокращении времени проведения контрольных операций на пограничных станциях, проведении контрольных процедур во время технологических операций при смене колеи", - пояснили "Российской газете" в Минтрансе России.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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После ратификации конвенции страны с общими границами будут "индивидуально" договариваться между собой, какие технологии станут использовать для ускорения проверок.

"Сегодня существуют некоторые ограничения в подходах по организации администрирования государственных границ в отношении железнодорожного транспорта, - сообщили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК). - Например, в сообщении с ЕС пограничный контроль в пути следования может осуществляться только при организации высокоскоростных перевозок. Классические поезда ФПК, курсирующие в международном сообщении, также оснащены необходимым телекоммуникационным оборудованием, но из-за ограничений в Шенгенском кодексе о границах применяется устаревшая технология контроля. Страны, которые присоединятся к конвенции, должны снять эти ограничения, а также развивать приграничную инфраструктуру в интересах пассажиров".

Сейчас поезда на границах иной раз стоят по несколько часов. "Например, поезд Ташкент - Волгоград на дорогу туда и обратно тратит 128 часов, - объясняет Олег Никитин, заместитель председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества. - При этом 20 часов из этого он стоит на пунктах пропуска. А на один из четырех пунктов пропуска он тратит 3 часа. Или, к примеру, поезда Бишкек - Москва, Душанбе - Москва тратят при следовании в одну сторону до 7 часов на проверки. Вы представьте - степь, жара, кондиционеры, если они вообще есть в поезде, отключены, поскольку поезд стоит... Зимой, наоборот, все продувается".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На северо-западном направлении ситуация несколько благополучнее. Так, поезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки и наши, и финские службы досматривают на перегонах между приграничными станциями. "В Бресте скоростной поезд Москва - Берлин теперь вместо полутора часов тратит на смену колесных пар и смену локомотива всего 26 минут. И в это же время поезд проверяют белорусские пограничники, - добавляет Никитин. - А дальше поезд останавливается в польском Тересполе и там ему уже приходится стоять еще 45 минут - такие нормативы у Евросоюза".

Впрочем, когда начнут действовать положения новой конвенции - пока неясно. После ее подписания последует ратификация документа. А действовать его положения начнут лишь по истечении трех месяцев со дня, когда к конвенции присоединятся как минимум пять государств.

"Главное тут не в том, что Россия ратифицирует конвенцию, а в том, ратифицируют ли ее страны, с которыми у России есть железнодорожное сообщение, - считает председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Кирилл Янков. - Если, например, ее ратифицируют только страны, расположенные на других континентах, то тогда для россиян, в общем-то, ничего не изменится".

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс
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