Международную конвенцию, упрощающую пересечение границы для железнодорожных пассажиров, планируют подписать российские власти. Кабмин дал такое распоряжение Министерству транспорта РФ.

"Речь идет о введении упрощенных контрольных процедур в пассажирских поездах, пограничном и таможенном контроле в поездах по новой технологии в пути следования, организации пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме, сокращении времени проведения контрольных операций на пограничных станциях, проведении контрольных процедур во время технологических операций при смене колеи", - пояснили "Российской газете" в Минтрансе России.

После ратификации конвенции страны с общими границами будут "индивидуально" договариваться между собой, какие технологии станут использовать для ускорения проверок.

"Сегодня существуют некоторые ограничения в подходах по организации администрирования государственных границ в отношении железнодорожного транспорта, - сообщили "РГ" в Федеральной пассажирской компании (ФПК). - Например, в сообщении с ЕС пограничный контроль в пути следования может осуществляться только при организации высокоскоростных перевозок. Классические поезда ФПК, курсирующие в международном сообщении, также оснащены необходимым телекоммуникационным оборудованием, но из-за ограничений в Шенгенском кодексе о границах применяется устаревшая технология контроля. Страны, которые присоединятся к конвенции, должны снять эти ограничения, а также развивать приграничную инфраструктуру в интересах пассажиров".

Сейчас поезда на границах иной раз стоят по несколько часов. "Например, поезд Ташкент - Волгоград на дорогу туда и обратно тратит 128 часов, - объясняет Олег Никитин, заместитель председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества. - При этом 20 часов из этого он стоит на пунктах пропуска. А на один из четырех пунктов пропуска он тратит 3 часа. Или, к примеру, поезда Бишкек - Москва, Душанбе - Москва тратят при следовании в одну сторону до 7 часов на проверки. Вы представьте - степь, жара, кондиционеры, если они вообще есть в поезде, отключены, поскольку поезд стоит... Зимой, наоборот, все продувается".

На северо-западном направлении ситуация несколько благополучнее. Так, поезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки и наши, и финские службы досматривают на перегонах между приграничными станциями. "В Бресте скоростной поезд Москва - Берлин теперь вместо полутора часов тратит на смену колесных пар и смену локомотива всего 26 минут. И в это же время поезд проверяют белорусские пограничники, - добавляет Никитин. - А дальше поезд останавливается в польском Тересполе и там ему уже приходится стоять еще 45 минут - такие нормативы у Евросоюза".

Впрочем, когда начнут действовать положения новой конвенции - пока неясно. После ее подписания последует ратификация документа. А действовать его положения начнут лишь по истечении трех месяцев со дня, когда к конвенции присоединятся как минимум пять государств.

"Главное тут не в том, что Россия ратифицирует конвенцию, а в том, ратифицируют ли ее страны, с которыми у России есть железнодорожное сообщение, - считает председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Кирилл Янков. - Если, например, ее ратифицируют только страны, расположенные на других континентах, то тогда для россиян, в общем-то, ничего не изменится".